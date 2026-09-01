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Darıca'da kadınlara yeni beceri ve üretim dönemi başlıyor

Darıca Belediyesi KİGEM kurslarında yeni dönem kayıtları başladı; sepet örücülüğü, makrome, amigurumi ve kişisel gelişim atölyeleriyle kadınlara üretim ve eğitim fırsatı sunuluyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Darıca'da kadınlara yeni beceri ve üretim dönemi başlıyor

Darıca'da KİGEM yeni dönemi açıldı

Darıca Belediyesinden alınan bilgilere göre, Kişisel Gelişim ve El Sanatları (KİGEM) merkezlerinde yeni eğitim dönemi için kayıtlar kabul edilmeye başlandı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında yürütülen kurslar, kadınların hem kişisel hem de kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

kurslar ve atölyeler:

Yeni dönemde merkezlerde el sanatları ve üretime yönelik çok sayıda atölye yer alacak. Program kapsamında sepet örücülüğü, ipten çanta ve cüzdan yapımı, makrome, amigurumi ve kağıt rafya gibi kurslar verilecek. Ayrıca farklı kişisel gelişim alanlarında eğitimlerle katılımcıların becerilerini genişletmesi amaçlanıyor.

kayıt imkânları ve hedef:

Kurslara katılarak yeni beceriler edinmek ve üretime başlamak isteyen vatandaşların kayıt işlemlerini mahallelerde bulunan KİGEM binalarından yüz yüze gerçekleştirebileceği belirtildi. Belediye, kadınların sosyal hayatta daha aktif olmasını ve kendilerini geliştirebilecekleri alanlara erişimini desteklemeyi öncelikli görüyor.

Muzaffer Bıyık ise KİGEM kurslarının belediyenin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Darıca’da her vatandaşımızın kendisini geliştirebileceği, yeni beceriler kazanabileceği ve üreterek hayatına değer katabileceği imkanlar oluşturuyoruz. KİGEM kurslarımızla hem öğrenmeye hem üretmeye hem de sosyal hayata katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DARICA&#039;DA KADINLARA YÖNELİK DÜZENLENEN KİŞİSEL GELİŞİM VE EL SANATLARI (KİGEM) KURSLARINDA YENİ...

DARICA'DA KADINLARA YÖNELİK DÜZENLENEN KİŞİSEL GELİŞİM VE EL SANATLARI (KİGEM) KURSLARINDA YENİ EĞİTİM DÖNEMİ KAYITLARI ALINMAYA BAŞLANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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