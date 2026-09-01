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Kask kamerası kısa tartışmayı tatlı sohbete dönüştürdü

Erzurum'da bir otomobil ile motosiklet sürücüsünün yolda başlayan kısa tartışması, motosikletin kask kamerasının fark edilmesiyle gülümseyen bir sohbete dönüştü.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Kask kamerası kısa tartışmayı tatlı sohbete dönüştürdü

Kask kamerası kısa tartışmayı tatlı sohbete dönüştürdü

Erzurum'da kent merkezinde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü arasındaki yol tartışması, beklenmedik şekilde pozitif bir sona ulaştı. Son günlerde sosyal medyada öne çıkan kavgacı yol olaylarının aksine, bu karşılaşma gülümsemeyle tamamlandı.

O anlar kaskta kaydedildi:

Motosiklet sürücüsünün taktığı kask kamerası, ikili arasındaki konuşmayı baştan sona kaydetti. Görüntülerde yol üzerinde yan yana gelme anı, başlayan diyalog ve karşı tarafın kamerayı fark ettiği an net biçimde izlenebiliyor.

Tartışmadan sohbete:

İlk anda otomobil sürücüsünün motosikletliye bir şeyler söylemesi ve ufak çaplı bir tartışma yaşanması dikkat çekti. Ancak otomobil sürücüsü kask kamerasını görünce yüzünde bir gülümseme belirdi ve ortamın tonu değişti; kısa süreli diyalog, tartışma yerine samimi bir sohbete dönüştü. Yaşanan bu anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yol tartışması kask kamerası sayesinde tebessümle sona erdi...O anlar kamerada

Yol tartışması kask kamerası sayesinde tebessümle sona erdi...O anlar kamerada

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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