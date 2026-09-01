Paşinyan Bişkek'te zirve sabahı 31 kilometre pedal çevirdi

Paşinyan Bişkek'te sabah sporu yaptı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Bişkek'te sabah saatlerinde bisiklet sürdü.

31 kilometrelik turun ayrıntısı:

Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda güne 31 kilometrelik bir bisiklet turuyla başladığını belirtti. Paylaşımında, "Bişkek’te güne 31 kilometrelik bisiklet turuyla başladık" ifadesine yer verdi.

Görünüm ve mesaj:

Bu tür spor etkinlikleri liderlerin hem fiziksel kondisyona verdiği önemi göstermesi hem de yoğun diplomasi programları öncesinde kısa bir molayla gündemden uzaklaşmaları açısından dikkat çekiyor. Paşinyan'ın paylaşımı, zirve hazırlıklarının sürdüğü bir günün sabahında sportif bir başlangıç yapıldığını vurguladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 31 kilometre bisiklet sürdü.