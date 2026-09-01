Didim'de kültürler ve ezgiler barış için buluştu

31. Didim Barış Şenliği ilk gününü coşkuyla tamamladı

Didim Belediyesi tarafından "Ayrı Dilde, Aynı Ezgi: Barış" temasıyla düzenlenen 31. Didim Barış Şenliği, ilk gününde ilçe protokolünün, Samos'tan gelen konukların ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Gün boyunca sergilenen fotoğraflar, halk oyunları ve müzik etkinlikleri, kent hafızası ile Ege'nin iki yakasını bir araya getirdi.

Yoran sergisiyle başlayan kültür yolculuğu:

Şenlik, "Yoran Köyü Fotoğraf Sergisi" ile başladı. Sergi, Yoran'ın geçmişine uzanan fotoğraflarla Didim'in kültürel belleğini günümüz insanlarıyla buluşturdu ve katılımcılara bölgenin tarihi dokusuna dair görsel bir yolculuk sundu.

Ege'nin iki yakasından ortak sahne:

Didim Amfiteatr Yeşil Alanı'nda sahne alan Samos Müzik Grubu ile Karlovasi Samos Ionikos Kültür Derneği Halk Oyunları ekipleri, Didim Belediyesi Halk Müziği Korosu ve Halk Oyunları Ekibi ile aynı sahnede buluştu. Farklı dillerden yükselen ezgiler ve halk oyunları, iki kıyı arasındaki kültürel bağın canlı bir örneğini oluşturdu.

Program kapsamında Samos'tan gelen konuklar, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'a teşekkür ederek hediye takdim etti; Başkan Gençay da nazik jestlere karşılık plaket verdi. Gençay konuşmasında barışın günlük yaşamın içinde var olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Barış dediğimiz şey hayatın içinde. Bir sofrada, bir şarkıda, bir çocuğun kahkahasında, karşı kıyıdan gelen bir dosta uzattığımız elde."

Başkan Gençay sözlerine, "Barış; birbirimizi olduğumuz gibi kabul edebilmek, yan yana yaşayabilmek ve geleceğe birlikte umutla bakabilmektir" ifadeleriyle devam etti ve Didim'den yükselen barış sesinin "Ege'nin iki yakasına, ülkemize, yakın ve uzak bütün coğrafyalara ulaşmasını" diledi.

Gecede müzik barışın sesi oldu:

Günün son etkinliği olarak Didim Amfiteatr'da düzenlenen Gizli Bahçe Akustik Konseri büyük ilgi gördü. Sunuculuğunu oyuncu Hakan Bilgin'in yaptığı programda konserlerin kurucusu müzisyen Doğu Ekin, güçlü yorumuyla İlkay Akkaya, Anadolu türkülerini seslendiren Eléonore Fourniau ve keman virtüözü Audrey Wozniak sahne aldı.

Gecenin sonunda "Bütün İnsanlardan Arzumuz Vardır" şarkısı için sahneye çıkan Başkan Hatice Gençay, Doğu Ekin, İlkay Akkaya, Eléonore Fourniau ve Audrey Wozniak ile birlikte şarkıyı seslendirerek 31. Didim Barış Şenliği'nin ilk gününü birlik ve umut vurgusuyla tamamladı.

1 Eylül programı: etkinlik takvimi:

Şenlik, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde de çeşitli etkinliklerle sürüyor. Programın öne çıkanları şöyle:

13.00 — Ayşenur Ezgi Eygi Anıt Parkı'nda çelenk koyma töreni.

14.00 — Altınkum'da Barış Kupası Yelken Yarışı, denize çelenk bırakma ve yarış startı ile Plaj Voleybolu etkinlikleri.

15.00 — DİGEM'de Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun "Rüyadaki Oyuncaklar" oyunu ve ardından "Didim'in Kayıp Köyü, Yoran" başlıklı söyleşi; konuşmacılar Muharrem Çetinel ve Sideris Papageorgiou.

16.45 — "Ayrı Dilde, Aynı Ezgi: Barış" söyleşisi; katılımcılar Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim eski Belediye Başkanı Mehmet Soysalan, Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Zeynep Altıok ve gazeteci Merih Ak.

18.00 — Apollon Tapınağı'ndan Altınkum Medusa'ya Barış Kupası Bisiklet Turu.

19.00 — Altınkum Medusa'dan Aytepe'ye Barış Korteji.

20.30 — Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı Mavişehir'de Didyma Barış Ödülü ve Plaket Töreni.

21.00 — Şenliğin finalinde sanatçı Candan Erçetin'in konseri ile program sonlanacak.

31. Didim Barış Şenliği, farklı coğrafyalardan gelen sanatçı ve katılımcıların ezgileriyle barışın ortak dilini güçlendirmeyi hedefleyerek etkinliklerini sürdürüyor.

DİDİM BELEDİYESİ’NİN BARIŞ ŞENLİĞİ’NDE İLK GÜN GERİDE KALDI