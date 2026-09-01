Dolar 48,2754 +0,02%
Euro 56,0155 -0,18%
Bist 14.390,44 +0,39%
Altın Gram 6.925,11 -0,44%
EUR/USD 1,1598 -0,21%
Brent Petrol 91,64 +1,27%
--°

Didim'de kültürler ve ezgiler barış için buluştu

Didim'de 'Ayrı Dilde, Aynı Ezgi: Barış' temalı 31. Didim Barış Şenliği ilk gününde Samos konukları, Yoran sergisi, halk oyunları ve konserle geçti.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:22

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Didim'de kültürler ve ezgiler barış için buluştu

31. Didim Barış Şenliği ilk gününü coşkuyla tamamladı

Didim Belediyesi tarafından "Ayrı Dilde, Aynı Ezgi: Barış" temasıyla düzenlenen 31. Didim Barış Şenliği, ilk gününde ilçe protokolünün, Samos'tan gelen konukların ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Gün boyunca sergilenen fotoğraflar, halk oyunları ve müzik etkinlikleri, kent hafızası ile Ege'nin iki yakasını bir araya getirdi.

Yoran sergisiyle başlayan kültür yolculuğu:

Şenlik, "Yoran Köyü Fotoğraf Sergisi" ile başladı. Sergi, Yoran'ın geçmişine uzanan fotoğraflarla Didim'in kültürel belleğini günümüz insanlarıyla buluşturdu ve katılımcılara bölgenin tarihi dokusuna dair görsel bir yolculuk sundu.

Ege'nin iki yakasından ortak sahne:

Didim Amfiteatr Yeşil Alanı'nda sahne alan Samos Müzik Grubu ile Karlovasi Samos Ionikos Kültür Derneği Halk Oyunları ekipleri, Didim Belediyesi Halk Müziği Korosu ve Halk Oyunları Ekibi ile aynı sahnede buluştu. Farklı dillerden yükselen ezgiler ve halk oyunları, iki kıyı arasındaki kültürel bağın canlı bir örneğini oluşturdu.

Program kapsamında Samos'tan gelen konuklar, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'a teşekkür ederek hediye takdim etti; Başkan Gençay da nazik jestlere karşılık plaket verdi. Gençay konuşmasında barışın günlük yaşamın içinde var olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Barış dediğimiz şey hayatın içinde. Bir sofrada, bir şarkıda, bir çocuğun kahkahasında, karşı kıyıdan gelen bir dosta uzattığımız elde."

Başkan Gençay sözlerine, "Barış; birbirimizi olduğumuz gibi kabul edebilmek, yan yana yaşayabilmek ve geleceğe birlikte umutla bakabilmektir" ifadeleriyle devam etti ve Didim'den yükselen barış sesinin "Ege'nin iki yakasına, ülkemize, yakın ve uzak bütün coğrafyalara ulaşmasını" diledi.

Gecede müzik barışın sesi oldu:

Günün son etkinliği olarak Didim Amfiteatr'da düzenlenen Gizli Bahçe Akustik Konseri büyük ilgi gördü. Sunuculuğunu oyuncu Hakan Bilgin'in yaptığı programda konserlerin kurucusu müzisyen Doğu Ekin, güçlü yorumuyla İlkay Akkaya, Anadolu türkülerini seslendiren Eléonore Fourniau ve keman virtüözü Audrey Wozniak sahne aldı.

Gecenin sonunda "Bütün İnsanlardan Arzumuz Vardır" şarkısı için sahneye çıkan Başkan Hatice Gençay, Doğu Ekin, İlkay Akkaya, Eléonore Fourniau ve Audrey Wozniak ile birlikte şarkıyı seslendirerek 31. Didim Barış Şenliği'nin ilk gününü birlik ve umut vurgusuyla tamamladı.

1 Eylül programı: etkinlik takvimi:

Şenlik, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde de çeşitli etkinliklerle sürüyor. Programın öne çıkanları şöyle:

13.00 — Ayşenur Ezgi Eygi Anıt Parkı'nda çelenk koyma töreni.

14.00 — Altınkum'da Barış Kupası Yelken Yarışı, denize çelenk bırakma ve yarış startı ile Plaj Voleybolu etkinlikleri.

15.00 — DİGEM'de Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun "Rüyadaki Oyuncaklar" oyunu ve ardından "Didim'in Kayıp Köyü, Yoran" başlıklı söyleşi; konuşmacılar Muharrem Çetinel ve Sideris Papageorgiou.

16.45 — "Ayrı Dilde, Aynı Ezgi: Barış" söyleşisi; katılımcılar Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim eski Belediye Başkanı Mehmet Soysalan, Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Zeynep Altıok ve gazeteci Merih Ak.

18.00 — Apollon Tapınağı'ndan Altınkum Medusa'ya Barış Kupası Bisiklet Turu.

19.00 — Altınkum Medusa'dan Aytepe'ye Barış Korteji.

20.30 — Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı Mavişehir'de Didyma Barış Ödülü ve Plaket Töreni.

21.00 — Şenliğin finalinde sanatçı Candan Erçetin'in konseri ile program sonlanacak.

31. Didim Barış Şenliği, farklı coğrafyalardan gelen sanatçı ve katılımcıların ezgileriyle barışın ortak dilini güçlendirmeyi hedefleyerek etkinliklerini sürdürüyor.

DİDİM BELEDİYESİ’NİN BARIŞ ŞENLİĞİ’NDE İLK GÜN GERİDE KALDI

DİDİM BELEDİYESİ’NİN BARIŞ ŞENLİĞİ’NDE İLK GÜN GERİDE KALDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Regülatif sandbox'larda şeffaflık ve hukuki dayanak öne çıktı
images

Antalya adli yılı hak ve güven önceliğiyle açıldı
images

Çilek bacakta hedef hafifletme: düzenli, kişiye özel bakım öncelikli
images

Van’ın geleceği platformu Ozan Balcı ile buluştu, ortak akıl vurgusu yapıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla'da tıbbi onkolojiye üçüncü yan dal uzmanı katıldı

Gençler Fadıllı'da 'yeşil beceriler'le buluştu

Sarıçay barajında son düzlük: gövde yüzde 92 tamamlandı, yıl sonuna kadar bitecek

Regülatif sandbox'larda şeffaflık ve hukuki dayanak öne çıktı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı