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Aydınlı gençten Taranto'da büyükler sahnesinde çarpıcı dördüncülük

U20 milli atlet Koray Uygun, Taranto'daki Akdeniz Oyunları'nda büyükler 110 m engellide 4. olarak uluslararası arenada önemli deneyim kazandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Aydınlı gençten Taranto'da büyükler sahnesinde çarpıcı dördüncülük

Taranto'da mücadele etti:

Aydın'ı ve Türkiye'yi temsil eden U20 milli atlet Koray Uygun, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda büyükler 110 metre engelli kategorisinde piste çıktı.

yarışın sonucu ve kazandırdıkları:

Güçlü rakipleriyle mücadele eden Uygun, 110 metre engelli yarışını 4. sırada tamamladı. Büyükler seviyesinde elde edilen bu derece, genç sporcunun uluslararası arenada rekabet kapasitesini gösterirken önemli bir tecrübe sağlamış oldu.

il müdürlüğünün değerlendirmesi:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe Koray Uygun'u başarısından dolayı tebrik etti ve Uygun'un olimpiyat yolunda önemli bir adım daha attığını vurguladı.

U20 kategorisinde yarışan bir sporcunun büyükler düzeyindeki organizasyonda dördüncülük elde etmesi, geleceğe dönük beklentileri yükseltiyor. Uygun'un bu deneyimi, sonraki uluslararası yarışlarda performansını geliştirme açısından değerli bir altyapı sağlayacaktır.

AYDIN’I VE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN U20 MİLLİ ATLET KORAY UYGUN, İTALYA’NIN TARANTO KENTİNDE...

AYDIN’I VE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN U20 MİLLİ ATLET KORAY UYGUN, İTALYA’NIN TARANTO KENTİNDE DÜZENLENEN AKDENİZ OYUNLARI’NDA BÜYÜKLER 110 METRE ENGELLİ KATEGORİSİNDE MÜCADELE EDEREK 4. OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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