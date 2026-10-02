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Yağmura rağmen şemsiyelerle Aşağı Düden'in fotoğraf molası

Antalya'da sağanakta Aşağı Düden Şelalesi'ni gezen yabancı turistler, şemsiyelerle manzarayı fotoğraflayıp denize düşen suyun tadını çıkardı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:04

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Yağmura rağmen şemsiyelerle Aşağı Düden'in fotoğraf molası

Yağmura rağmen şemsiyelerle Aşağı Düden'in fotoğraf molası

Antalya'da yağışa rağmen Aşağı Düden Şelalesi'ni ziyaret eden yabancı turistler, falezlerden denize dökülen suyun yarattığı manzarayı izledi ve fotoğrafladı. Ziyaretçilerin bir kısmı şemsiyelerini açarken, bazıları kapüşonlarını çekip yürüyüş yollarını ve seyir alanlarını doldurdu.

Yağış ve hava koşulları:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 22 dereceye kadar düştü ve sabah başlayan yağış öğle saatlerinde de sürdü. Buna rağmen doğal alanlar ziyaretçi akınına uğradı; Aşağı Düden çevresindeki yürüyüş yolları, oturma alanları ve yeşil bölgeler gezginlerle doldu.

Ziyaretçi deneyimi ve fotoğrafçılık:

Farklı yaş gruplarından turistler, 40 metre yükseklikten falezlerden denize dökülen suyun oluşturduğu görüntüyü cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kaydetti. Birçok ziyaretçi seyir noktalarında durup hatıra fotoğrafları çektirirken, özçekim çubuklarıyla manzarayı aynı kareye sığdırmaya çalıştı.

Denizde de hareketlilik vardı; botlarla şelaleye yaklaşan gruplar, suyun denizle buluştuğu noktaya kadar ilerleyip su serpintileri arasında eğlenceli anlar yaşadı. Bölge, gezi teknelerinin rotasında bulunuyor ve yaz boyunca binlerce turisti ağırlıyor.

Aşağı Düden Şelalesi, hem kıyıdaki falez görüntüsü hem de çevresindeki yeşil alan ve yürüyüş olanaklarıyla kent merkezinde turistlerin tercih ettiği önemli bir nokta olmaya devam ediyor.

ANTALYA&#039;DA SAĞANAĞA RAĞMEN AŞAĞI DÜDEN ŞELALESİ&#039;Nİ ZİYARET EDEN YABANCI TURİSTLER, FALEZLERDEN 40...

ANTALYA'DA SAĞANAĞA RAĞMEN AŞAĞI DÜDEN ŞELALESİ'Nİ ZİYARET EDEN YABANCI TURİSTLER, FALEZLERDEN 40 METRE YÜKSEKLİKTEN DENİZE DÖKÜLEN SUYUN OLUŞTURDUĞU MANZARANIN KEYFİNİ ÇIKARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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