Malatya'da uğurlandı: tekne kazasında hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş

Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş'in cenazesi, memleketi Malatya'da düzenlenen törenle uğurlandı.

kaza ve cenazenin taşınması:

Sinop merkeze bağlı Yalı köyü açıklarında meydana gelen tekne kazasında yaşamını yitiren 38 yaşındaki Yetiş'in cenazesi, Sinop'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya getirildi.

malatya'daki tören ve defin:

Malatya Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde, kılınan cenaze namazının ardından Orhan Gazi Yetiş Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

katılımcılar ve mesleki durum:

Törene kent protokolü, Yetiş'in ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yetiş'in Sinop İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı ve evli ve iki çocuk babası olduğu bildirildi.

TEKNE KAZASI KURBANI POLİS MEMURU ORHAN GAZİ YETİŞ MALATYA’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI