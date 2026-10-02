Sinop'ta alabora olan teknede kaybolan polis için dalgıçlar cesede ulaştı

Sinop'un Lala köyü açıklarında iki gün önce meydana gelen kazada balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay gününde teknedeki diğer polis memuru Orhan Gazi Yetiş'in cesedine ulaşılmış, Şen için geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

olayın gelişimi:

Kaza, bölge kıyılarına yaklaşık iki gün önce yansıdı ve aramada ilk etapta ekipler sahil hattı ve deniz yüzeyinde yoğunlaştı. Orhan Gazi Yetiş'in cansız bedenine olay günü ulaşılması üzerine ekipler kayıp polisi bulmak için su altı aramalarına ağırlık verdi. Arama bölgeleri Lala köyü açıklarında belirlendi ve çalışmalar koordineli şekilde sürdü.

arama kurtarma çalışmalarının ayrıntıları:

Çalışmalara Sinop Emniyeti'nin yanı sıra destek için görevlendirilen ekipler de katıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesine bağlı Su Altı Grup Amirliği'nden 4 dalgıç polis ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler birlikte çalıştı. Ayrıca Sahil Güvenlik, Jandarma ve AFAD ekipleri de aramalara katkı sağladı.

Dalgıç polislerin kullandığı sonar cihazıyla yürütülen taramada, kaybolan memurun cesedi kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede ve 7 metrelik derinlikte tespit edildi. Ceset dalgıç ekiplerince çıkarıldıktan sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.

SİNOP’TA İKİ GÜN ÖNCE, TEKNELERİNİN ALABORA OLMASI NEDENİYLE KAYBOLAN POLİS MEMURU NUMAN ŞEN’İN CANSIZ BEDENİNE İKİ GÜNÜN ARDINDAN ULAŞILDI. ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE SAMSUN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI DALGIÇ POLİSLERİNDE (KURBAĞA ADAMLAR) YER ALDIĞI BELİRTİLDİ.