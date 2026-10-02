Dolar 49,1076 +0,06%
Euro 55,1971 -0,03%
Bist 12.262,28 +0,11%
Altın Gram 6.645,52 +0,16%
EUR/USD 1,1227 -0,16%
Brent Petrol 99,89 -2,37%
--°

Sinop'ta alabora olan teknede kaybolan polis için dalgıçlar cesede ulaştı

Sinop açıklarında alabora olan teknede kaybolan polis memuru Numan Şen'in cesedine, Ankara ve Samsun'dan gelen dalgıç polislerin desteğiyle ulaşıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sinop'ta alabora olan teknede kaybolan polis için dalgıçlar cesede ulaştı

Sinop'ta alabora olan teknede kaybolan polis için dalgıçlar cesede ulaştı

Sinop'un Lala köyü açıklarında iki gün önce meydana gelen kazada balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay gününde teknedeki diğer polis memuru Orhan Gazi Yetiş'in cesedine ulaşılmış, Şen için geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

olayın gelişimi:

Kaza, bölge kıyılarına yaklaşık iki gün önce yansıdı ve aramada ilk etapta ekipler sahil hattı ve deniz yüzeyinde yoğunlaştı. Orhan Gazi Yetiş'in cansız bedenine olay günü ulaşılması üzerine ekipler kayıp polisi bulmak için su altı aramalarına ağırlık verdi. Arama bölgeleri Lala köyü açıklarında belirlendi ve çalışmalar koordineli şekilde sürdü.

arama kurtarma çalışmalarının ayrıntıları:

Çalışmalara Sinop Emniyeti'nin yanı sıra destek için görevlendirilen ekipler de katıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesine bağlı Su Altı Grup Amirliği'nden 4 dalgıç polis ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler birlikte çalıştı. Ayrıca Sahil Güvenlik, Jandarma ve AFAD ekipleri de aramalara katkı sağladı.

Dalgıç polislerin kullandığı sonar cihazıyla yürütülen taramada, kaybolan memurun cesedi kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede ve 7 metrelik derinlikte tespit edildi. Ceset dalgıç ekiplerince çıkarıldıktan sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.

SİNOP’TA İKİ GÜN ÖNCE, TEKNELERİNİN ALABORA OLMASI NEDENİYLE KAYBOLAN POLİS MEMURU NUMAN ŞEN’İN...

SİNOP’TA İKİ GÜN ÖNCE, TEKNELERİNİN ALABORA OLMASI NEDENİYLE KAYBOLAN POLİS MEMURU NUMAN ŞEN’İN CANSIZ BEDENİNE İKİ GÜNÜN ARDINDAN ULAŞILDI. ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE SAMSUN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI DALGIÇ POLİSLERİNDE (KURBAĞA ADAMLAR) YER ALDIĞI BELİRTİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karasu'da otomobilin üç tekerlekli elektrikli motosiklete çarpması: bir kişi öld...
images

Kınık'ta yol kontrolünde araçta bin 456 uyuşturucu hap bulundu
images

Karasu'da çarpışma: motosiklet yolcusu hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü göza...
images

Çerkezköy'de Türk bayrağı provokasyonu: görüntüleri paylaşan kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eğitimde yeni iş birliği: Türkiye ile Gürcistan arasında anlaşma imzalandı

Karasu'da çarpışma: motosiklet yolcusu hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü gözaltında

Çerkezköy'de Türk bayrağı provokasyonu: görüntüleri paylaşan kişi tutuklandı

Kamil Ocak’ta birlik zamanı: Umut Yılmaz'dan tribünleri doldurma çağrısı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı