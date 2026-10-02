Siirt'ten Avrupa'ya: Hiranur Yıldız milli takımla ringe çıkıyor

siirtli genç boksörün yükselişi:

2013 doğumlu ve 12 yaşındaki Siirtli boksör Hiranur Yıldız, Üst Minikler Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Türkiye şampiyonasında iki kez dereceye girip şampiyon olan Yıldız, gösterdiği performansın ardından milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Hiranur, boksa başlangıcını ailesine bağladı; ağabeyi ve ablalarından ilham alarak bu spora yöneldiğini belirtti. Elde ettiği başarıyı hedef odaklı çalışmasına ve pes etmeyen tutumuna bağlayan genç sporcu, kariyer hedefini açıkça Avrupa şampiyonluğu olarak ifade etti.

ilham, motivasyon ve sözleri:

Yıldız, duygularını şu sözlerle aktardı: "Avrupa’da ülkemi temsil edeceğime dair söz vermiştim ve sözümü tuttum. Bu sene Üst Minikler Kadınlar Türkiye Şampiyonu oldum ve milli takıma girmeye hak kazandım. Avrupa’da Siirt’imi ve ülkemi temsil edeceğim. Türk bayrağını dalgalandırmak için elimden geleni yapacağım. Allah’ın izniyle Avrupa şampiyonu da olacağız."

Genç sporcu ayrıca, "Boks benim için zamanla bir alışkanlık haline geldi. Çabalayarak, emek vererek ve hiçbir zaman pes etmeyerek iki şampiyonluğumu da elde ettim. Beni destekleyen aileme, antrenörüme, anneme ve babama teşekkür ediyorum. Onların desteği ve motivasyonuyla bugünlere geldim" diyerek çalışmasının arkasındaki disiplin ve desteği vurguladı.

aile desteği ve gelecek hazırlığı:

Hiranur’un annesi Emine Yıldız de kızının başarısıyla gurur duyduklarını belirtti. Emine Yıldız, ailenin dört çocuğunun da boksla ilgilendiğini söyleyerek, "Üç kızım ve bir oğlum var, dördü de boksör. Hiranur da ablalarından ve abisinden ilham alarak bu yola başladı. Ben ve eşim her zaman arkasındayız. Onu desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Hiranur Yıldız’ın önümüzdeki dönemde milli takım kampına katılarak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüreceğini belirtti. Hem ailesinin hem de antrenör ekibinin desteğiyle genç sporcunun hedefi, uluslararası platformda Siirt ve Türkiye adına başarılı sonuçlar elde etmek.

HİRANUR YILDIZIN ANNESİ EMİNE YILDIZ