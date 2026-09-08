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ankara davasında bisikletçi ilyas ulutaş'a çarpan sürücünün tutukluluğu sürüyor

Ankara'da 4 Ağustos'ta bisikletli İlyas Ulutaş'a çarpan ve olayda aşırı alkollü olduğu belirlenen Mustafa Gürşen'in tutukluluğuna devam kararı verildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:57

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

ankara davasında bisikletçi ilyas ulutaş'a çarpan sürücünün tutukluluğu sürüyor

Duruşmada tutukluluk kararı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 4 Ağustos akşamı bisiklet sürerken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren sporcu İlyas Ulutaş davasında, adı geçen sürücü Mustafa Gürşen ilk kez hakim karşısına çıktı. Yapılan duruşmada mahkeme, sanığın tutukluluğuna devam edilmesine ve bir sonraki duruşmanın ekim ayında görülmesine karar verdi.

Olayın tanıkları ve adli sürecin ilerleyişi:

Duruşmada iki tanık dinlenirken, savunmalar alındı. Davanın avukatı Gülşah Satun, sanığın sorgusunun yapıldığını ve kendileri için en önemli sonucun tutukluluğun devamı olduğunu belirtti. Satun, suçun niteliği gereği tutukluluğun zor karar verildiğini, bu nedenle bu kararın davanın seyrinde kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Aile ve tanık ifadeleri:

Ulutaş'ın ailesi ve yakınları duruşmada yer alırken, arkadaşları dikkat çekmek amacıyla Gençlik Parkı'ndan Ankara Adliyesi'ne kadar bisiklet sürerek destek verdi. Abla Damla Ulutaş, sanığın olay günü aşırı alkollü olduğu tespit edildiğine dikkat çekerek, sanığın kazayı hatırlamadığını söylemesinin kendi lehine bir savunma stratejisi olduğunu iddia etti. Ulutaş, kazanın emniyet şeridinde makas atan bir aracın çarpması sonucu gerçekleştiğini anlattı.

Avukatın talepleri ve keşif isteği:

Davanın avukatı, olay yerinde keşif yapılmasının önemine değinerek, sanığın mahkemedeki anlatımıyla kazanın oluş biçimi ve sonrasının gerçekte farklı olduğunu söyledi. Satun, sanığın kazayı sanki alkollü olmadığını ve hız yapmadığını ima eden beyanlarda bulunduğunu, bu nedenle olay yerinde keşif yapılmasının ve görgü tanıklarının dinlenmesinin davanın aydınlatılması açısından "çok kıymetli" olduğunu belirtti.

Dava dosyası ve tutukluluk kararının sonraki duruşmada ele alınmak üzere ekim ayına ertelenmesiyle süreç devam ediyor. Mahkeme sürecinde tanıkların dinlenmesi ve keşif çalışmasının yapılması planlanıyor.

ANKARA’DA OTOMOBİL ÇARPMASI SONRASI VEFAT EDEN BİSİKLET SPORCUSU İLYAS ULUTAŞ’IN ÖLÜMÜNE NEDEN...

ANKARA’DA OTOMOBİL ÇARPMASI SONRASI VEFAT EDEN BİSİKLET SPORCUSU İLYAS ULUTAŞ’IN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ MUSTAFA GÜRŞEN’İN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI VERİLDİ. DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNAN ABLA ULUTAŞ İSE GÜRŞEN’İN OLAY GÜNÜ AKOLLÜ OLMASI NEDENİYLE KAZAYI HATIRLAMAMASINI KENDİ LEHİNE KULLANMAYA ÇALIŞTIĞINI İDDİA ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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