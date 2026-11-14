Ankara Demirspor sakarya'da erken gollerle sahadan galip ayrıldı

maç özeti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor 1-2 Ankara Demirspor sonucu alındı. Mücadele Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynandı ve hakem triosu Muhammet Taha Onat, Berkay Diniz ve Gürcan Uslu olarak görev yaptı.

maçın golleri ve önemli anlar:

Maça hızlı başlayan konuk ekip, Kerem Şenyüz'ün 6. dakikadaki golü ile öne geçti. Sakaryaspor'un hızlı cevabı Uğur Can'ın 18. dakikadaki golü ile geldi ve skor dengeye oturdu. İkinci yarıda temposunu artıran Ankara Demirspor, oyuna müdahaleler sonrası etkisini artırdı ve Erdem Çetinkaya'nın 54. dakikadaki golü ile tekrar üstünlüğü ele geçirdi. Kalan bölümde her iki takımın da çabaları skoru değiştirmeye yetmedi ve konuk ekip sahadan 3 puanla ayrıldı.

kadrolar ve değişiklikler:

Sakaryaspor: Göktuğ Baytekin, Muhammet Ömer Çakı (Gökhan Akkan dk. 90), Yalçın Kılınç, Yasin Eratilla, Evren Korkmaz, Serkan Odabaşoğlu (Hakkı Türker dk. 67), Kerim Frei (Muhammet Özbaskıcı dk. 68), İlhan Depe, Hasan Bilal (Berk İsmail Ünsal dk. 61), Barış Sağır, Uğur Can.

Ankara Demirspor: Ali Taha Demir, Murat Karadeniz, Batuhan Süer, Taylan Utku Aydın, Çağrı Giritoğlu, Furkan Işıkdemir (Semih Akyıldız dk. 68), Eralp Aydın, Berk Yiğit Karadağ (Mehmet Aslanboğa dk. 88), Mehmet Özdıraz (Tunahan Akpınar dk. 68), Kerem Şenyüz (Emirhan Altundağ dk. 79), Erdem Çetinkaya (Deniz Yaşar dk. 79).

Maç boyunca yapılan oyuncu değişiklikleri her iki takımın da oyuna müdahalesini gösterdi; özellikle Ankara Demirspor'un ikinci yarıdaki hamleleri skor avantajını korumada etkili oldu.

Sarı kartlar: Mehmet Özdıraz, Kerem Şenyüz, Emirhan Altundağ, Ali Taha Demir (Ankara Demirspor) ve Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor) sarı kart gören oyuncular oldu.

Genel olarak maç, erken gol ve hızlı reaksiyonlar üzerinden şekillendi; Ankara Demirspor'un erken avantajı koruma ve ikinci yarıda yeniden öne geçme becerisi, konuk ekibe galibiyeti getiren belirleyici unsur oldu.

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP'UN 11. HAFTASINDA SAKARYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ANKARA DEMİRSPOR’A 2-1 MAĞLUP OLDU.