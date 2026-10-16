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Elazığ semalarında bulutların arasındaki şimşek dansı

Meteorolojinin sağanak uyarısı verdiği Elazığ'da, bulut kümeleri arasından peş peşe çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı ve vatandaşların telefonuna yansıdı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 01:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ semalarında bulutların arasındaki şimşek dansı

Elazığ'da gökyüzünden dikkat çeken görüntüler

Elazığ'da oluşan yoğun bulut kümesi içinde peş peşe çakan şimşekler, kentte kısa süreli bir görsel gösteri sundu. Meteorolojinin sağanak uyarısı verdiği bölgede, bulutların arasında meydana gelen ışık oyunları gökyüzüne hareketlilik kattı ve dikkat çekici kareler oluştu.

bulutların içinde oluşan şimşeklerin etkisi:

Bulut kümelerinin içinden arka arkaya çakan şimşekler, gökyüzünü zaman zaman aydınlatarak farklı ışık tonları yarattı. Bu doğal olay, uzak mesafelerden bile fark edilebilecek yoğunlukta görsel etkiler oluşturdu ve özellikle bulutların içinde meydana gelmesi sebebiyle izleyenlerde merak uyandırdı.

vatandaşların kayıtları ve gözlemleri:

O anlar, kent sakinlerinin cep telefonlarına yansıdı; birçok vatandaş bulutlar arasındaki şimşekleri kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Görüntülerdeki birbirini takip eden parlama anları, bölgedeki hava uyarısıyla birlikte hafif endişe ve ilgi oluşturdu. Uzman uyarıları ve hava koşullarına dikkat edilmesi önemini koruyor.

ELAZIĞ’DA GÖKYÜZÜNDE OLUŞAN BULUT KÜMESİNİN İÇERİSİNDE ÇAKAN ŞİMŞEKLER, DİKKAT ÇEKİCİ GÖRÜNTÜLER...

ELAZIĞ’DA GÖKYÜZÜNDE OLUŞAN BULUT KÜMESİNİN İÇERİSİNDE ÇAKAN ŞİMŞEKLER, DİKKAT ÇEKİCİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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