İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Toplantı ve yeni katılımlar:

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Gündemli İl Danışma Meclisi toplantısına Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı. Programda farklı siyasi partilerden daha önce görev yapmış isimlerin de aralarında bulunduğu 136 kişi AK Parti'ye katıldı. Katılımlar arasında CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve DEM Parti mensupları yer aldı.

Demir'in vurguları:

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, belediyecilik anlayışının merkezine insanı koyduklarını, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliğin önemine dikkat çekti. Demir, "Milletle bütünleşmek, vatandaşın gündelik hayatına dokunmakla olur. Yılın her günü mahalle aralarında, okul önlerinde, cami avlularında vatandaşla birlikte olabilmektir bizim işimiz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin yerel yönetim anlayışına yönelik eleştirilerde bulunan Demir, AK Parti'nin çalışmalarını "eser ve hizmet siyaseti" ekseninde sürdüreceğini belirterek, "Bu yolda bizim rehberimiz ahlak, ölçümüz adalet ve gücümüz milletimizdir" dedi.

İl başkanlığının değerlendirmesi:

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de konuşmasında partinin yerel yönetim geçmişine dikkat çekti. Özdemir, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik uygulamalarının 2002'de AK Parti'nin iktidara taşınmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Özdemir, göreve geldiklerinde İstanbul'da 13 AK Partili belediye bulunduğunu hatırlatarak, belediye başkanlarının partiye katılımları ve belediye meclislerindeki başkan vekilliği seçimleriyle bu sayının arttığını belirtti. Özdemir, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi tebrik etti; Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ve Adalar Belediye Başkan Vekili Kemal Türkyılmaz'a da başarı dileklerini iletti.

Adalar Belediyesi'nde göreve başlanmasının ardından yaşanan hizmet sorunlarına da değinen Özdemir, belediyeye ait 13 araçtan 12'sinin arızalı olduğunu söyleyerek, AK Partili belediyelerin desteğiyle ilçede temizlik çalışmalarının hızla başlatıldığını aktardı.

Gündemdeki seçim ve takip süreci:

Özdemir ayrıca Ataşehir ve Eyüpsultan ilçelerinde gerçekleştirilecek belediye başkan vekilliği seçimlerine değinerek, AK Parti adaylarına başarı diledi ve "Umuyoruz iki ilçemizde de AK Parti hizmetleri yarından itibaren başlar" ifadelerini kullandı. Program, yerel yönetim gündemine ilişkin istişarelerin ardından partinin yeni katılan isimlerinin karşılanmasıyla sona erdi.

PROGRAMDA CHP, İYİ PARTİ, GELECEK PARTİSİ, DEVA PARTİSİ, YENİDEN REFAH PARTİSİ, ANAHTAR PARTİ VE DEM PARTİ BAŞTA OLMAK ÜZERE FARKLI SİYASİ PARTİLERDE DAHA ÖNCE GÖREV YAPMIŞ İSİMLERİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 136 KİŞİ AK PARTİ’YE KATILDI.