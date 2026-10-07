Manisa'da 'tek bir vicdan' panelinde Gazze'deki insani kriz ele alındı

Panelde Gazze'nin insani bilançosu ve uluslararası sorumluluk tartışıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panel, Türkiye'nin yedi bölgesinde dokuz ilde eş zamanlı düzenlenen "7 Bölge 9 Durak Tek Bir Vicdan" etkinliği kapsamında yapıldı. Organizasyon İstanbul, Kütahya, Manisa, Isparta, Ankara, Çorum, Bayburt, Bitlis ve Siirt'te aynı anda yürütülürken, amaç 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde Gazze'de yaşanan insani trajedilere dikkat çekmekti.

Panel organizasyonu ve katılımcılar:

Panelin moderatörlüğünü MCBÜ'den Dr. Şükrü Çağrı Çelik üstlendi. Açılışta MCBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Çetin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyhun Kürşat ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, akademisyen ve öğrenci yer aldı. Etkinlik, hem yerel katılımcılar hem de diğer illerle eş zamanlı bağlantılar aracılığıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Konuşmacıların değerlendirmeleri:

Yazar ve sivil aktivist Ayçin Kantoğlu, Gazze'de yaşananları hem insani hem psikolojik boyutlarıyla ele aldı. Kantoğlu, 7 Ekim 2023'ten bu yana üç yılın geride kaldığını belirterek, ilk dönemlerde İsrail'in meşruiyet söylemlerinin ön plana çıktığını, zamanla ise hastaneler ve sivillerin hedef alınmasının tartışma odağı hâline geldiğini söyledi. Kantoğlu, çocukların hedef alınmasına vurgu yaparak, "Bir insanın, bir çocuğun boğazını sıkan bir yetişkini gördüğü zaman ne yapar insan? Durdurmaya çalıştık. En azından sözle." ifadelerini kullandı.

Kantoğlu, mevcut terminolojinin yetersiz kaldığını savunarak "Belki can kırımı demek lazım" değerlendirmesinde bulundu ve Gazze'ye atılan bombaların büyüklüğüne dikkat çekti. Ayrıca Filistin meselesinin salt toprak meselesi olmadığını, Türkiye'nin ve uluslararası toplumun vereceği tepkilerin önemini vurguladı; farklı ülkelerdeki protestoların hakikati görünür kıldığını, bu tür eylemlerin moral ve farkındalık yarattığını söyledi.

KBB Hastalıkları Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Haşmet Yazıcı ise Gazze'deki sağlık krizini merkezine alan bir sunum yaptı. Yazıcı, bölgede yaşananları "tıbbi soykırım" olarak tanımladı ve sağlık sisteminin çöküşünün insani krizin ayrılmaz parçası olduğunu belirtti. "Şu an Gazze’de yaşanan sağlık soykırımından bahsedersek; bir sağlık soykırımı" sözleriyle sağlık altyapısına yönelik sistematik saldırılara dikkat çekti.

Yazıcı ayrıca İsrail yönetimini uluslararası hukuka uymamakla suçlayarak, insan hakları ihlallerine işaret etti ve güçlü ifadelerle bu tabloyu "organize bir suç örgütü" benzetmesiyle değerlendirdi: "Hiçbir uluslararası camiada muhatap kabul etmeyen, kendi hukuklarını uygulamayan... Buna devlet demek bence uluslararası literatüre de aykırı. Organize bir suç örgütü arkadaşlar, bu kavramını koymamız gerekiyor."

Filistinli araştırmacı ve eğitmen Abdulaziz Aldaiah ise kişisel tanıklıkları üzerinden Gazze'deki yaşam koşullarını aktardı. Aldaiah, ailesinin yaşadığı yoksulluk ve açlığın izlerini paylaştı; babasının savaş nedeniyle yaklaşık 30 kilo verdiğini ve ailenin yaşadığı zorlukları anlattı. Babasının enkazın yanındaki bir arsaya ağaç dikmeye başlamasını Filistin topraklarından vazgeçilmeyeceğinin sembolü olarak yorumladı.

Aldaiah, Türkiye'de gösterilen duyarlılığın Filistinliler için manevi bir güç olduğunu belirterek, "Ben de Osmanlı Devleti’nin evladıyım. Bu yüzden öyle bir duruş sizlerden görmek aslında bizi motive edici bir şey" dedi ve Türkiye'deki destek ve direniş ruhunun kendilerine güç verdiğini vurguladı.

Panel katılımcıları, panelin sonunda uluslararası hukukun, insani yardımın ve sağlık bakımının korunmasının önemine dikkat çekti; bu alanlardaki ihlallerin görünür kılınması ve kalıcı çözümler üretmek için sivil toplum, akademi ve kamuoyunun iş birliğinin gerekliliği üzerinde duruldu. Etkinlik, Gazze'deki durumun sadece bölgesel bir sorun olmayıp küresel bir sorumluluk gerektirdiği mesajıyla sonlandırıldı.

AKTİVİST AYÇİN KANTOĞLU, KONUŞMASINDA GAZZE’DE YAŞANANLARA VE "SUMUD" GİRİŞİMİ KAPSAMINDA YAŞADIKLARINA DİKKAT ÇEKTİ. 7 EKİM 2023’TEN BU YANA ÜÇ YILIN GERİDE KALDIĞINI BELİRTEN KANTOĞLU, GAZZE’DE YAŞANANLARIN DÜNYANIN GÜNDEMİNDE OLMAYA DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ.