Ankara'da okul çevrelerinde güvenlik seferberliği sahada incelendi

Ankara İl Emniyet Müdürü denetimleri yerinde izledi

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte il genelinde uygulanan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi. Ziyaret, Altındağ ilçesinde bulunan Polis Amca İlkokulunda gerçekleştirilen denetimlerin takip edilmesi amacıyla yapıldı.

Denetim uygulamaları:

Yetkililer, 2026 - 2027 Eğitim Öğretim Yılının başlaması nedeniyle okul çevrelerinde güvenlik düzeyini yükseltti. Polis ekipleri, okul çevrelerinde düzenli olarak denetimler yürüttü; şüpheli görülen araçlarda arama yapıldı ve kimlik sorgulamaları gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar, öğrenci ve okul personelinin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak planlandı.

Ziyaretin ayrıntıları:

Ziyaret sırasında Maksut Yüksek, denetimleri sahada inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Daha sonra okulda bir süre öğrencilerle vakit geçirdi, hediyeleri takdim etti ve velilerle öğretmenlerle sohbet etti. Yüksek, il genelinde alınan önlemlerin eğitim öğretim yılı boyunca kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Uygulamalar, okul ortamının korunması ve ailelerin güven duygusunun güçlendirilmesi hedefiyle planlanmaya devam edecek. Emniyet yetkilileri, denetimlerin düzenli aralıklarla tekrar edileceğini belirtti ve okul çevresi güvenliğinin öncelikli tutulduğunu ifade etti.

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRÜ MAKSUT YÜKSEK, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇERÇEVESİNDE, ALTINDAĞ’DA YER ALAN POLİS AMCA İLKOKULU’NDA POLİS EKİPLERİNCE İCRA EDİLEN GÜVENLİK DENETİMLERİNİ İNCELEDİ VE BİLGİ ALDI.