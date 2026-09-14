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İnebolu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı, cam ile tavan arasında sıkışan vatandaş itfaiye tarafından kurtarıldı

İnebolu-Kastamonu kara yolunda Tahsin A. yönetimindeki otomobil ile Onur Ç.'nin hafif ticari aracı çarpıştı; 1'i bebek 7 kişi yaralandı, sıkışan kişi kurtarıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnebolu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı, cam ile tavan arasında sıkışan vatandaş itfaiye tarafından kurtarıldı

kaza ayrıntıları

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Taşoluk köyü mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada toplam 7 kişi yaralandı. Olayda, Tahsin A. yönetimindeki 37 BD 866 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobil ile Onur Ç. idaresindeki 37 NA 023 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı.

yaralananlar ve kurtarma çalışması:

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Meryem Ç., Akif K., Önder B., Sami K. ve A.G.Ç. (bebek) yaralandı. Kazanın etkisiyle otomobilde bir kişi, kırılan ön cam ile tavan kısmı arasında sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi ve olay yerine itfaiye, sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sıkışan vatandaşı titiz bir çalışma ile bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edilerek olay yerinde ilk müdahale yapıldı; yaralılar daha sonra İnebolu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

trafik akışı ve soruşturma:

Kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili olarak ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONRASI CAMA SIKIŞAN...

KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONRASI CAMA SIKIŞAN YARALI, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI. KAZADA 1’İ BEBEK 7 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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