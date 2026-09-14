İlk zilde boş bir sıra: Yüksekova’da öğretmen İkram Anuk unutulmadı

İsmet Alkan Anadolu Lisesi'nde duygusal anma

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk zilinin çaldığı gün, öğretim yılına başlayan okul topluluğu geçmişteki boşluğu hissetti. Geçen ay hastalık sonucu hayatını kaybeden fizik öğretmeni İkram Anuk için İsmet Alkan Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen anma töreni duygusal anlara sahne oldu.

okulda düzenlenen anma programı:

Törene Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, öğretmen arkadaşları, öğrenciler ve merhumun ailesi katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı; törene katılanlar duygularına hakim olamadı. Kaymakam Volkan Hülür, aileye başsağlığı dileyip, merhum öğretmenin eğitime kattığı değerlerin ve hatırasının okulda yaşatılacağını vurguladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin ise Anuk’un çalışkanlığı ve sevecen kişiliğiyle tanınan bir eğitim emekçisi olduğunu belirtti.

sınıf ve öğrencilerin hazırladığı anma:

Anma programının ardından öğrenciler, öğretmenlerinin sınıfını karanfillerle donattı; masasına ve kürsüsüne fotoğrafı ile birlikte kırmızı güller bırakıldı. Meslektaşları ve öğrenciler, Anuk’un sınıfını tıpkı derste bıraktığı gibi düzenleyerek anısını yaşatmayı tercih etti.

Merhum öğretmen İkram Anuk, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde yaklaşık 25 gün tedavi görmüş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamamıştı. Vefatı, Hakkari ve Yüksekova eğitim camiasında derin bir üzüntü oluşturdu; okul yönetimi ve katılımcılar, yeni eğitim-öğretim dönemine Anuk’un anısını taşıyarak başladıklarını ifade ettiler.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ AY GEÇİRDİĞİ HASTALIKTAN DOLAYI HAYATINI KAYBEDEN FİZİK ÖĞRETMENİ İKRAM ANUK, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE GÖREV YAPTIĞI İSMET ALKAN ANADOLU LİSESİ’NDE DÜZENLENEN DUYGUSAL BİR TÖRENLE ANILDI.