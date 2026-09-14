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Adanalı dördüzlerin okula başlaması ailede sevinç yarattı

Sabahat Sarıgül'ün 7 yıllık evlat hasretini sona erdiren 2'si erkek 2'si kız dördüzleri, Şehit Samet Özkan İlkokulu'nda aynı sınıfta ilk günün heyecanını yaşadı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adanalı dördüzlerin okula başlaması ailede sevinç yarattı

Adanalı dördüzlerin okul günü:

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Sabahat Sarıgül'ün 7 yıllık evlat hasreti, 7 yıl önce dünyaya gelen dördüzleriyle son buldu. 2'si erkek 2'si kız olan çocuklar — Hamza, Yusuf, Sahra ve Zehra — bugün aynı sınıfta eğitim hayatına başladı ve ilk gün heyecanı renkli görüntülere sahne oldu.

anne sabahat sarıgül'ün duyguları:

Çocuklarının okula başlamasıyla büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Sabahat Sarıgül, duygularını şöyle paylaştı: "Çok heyecanlıyız. Onlar da benimle birlikte çok heyecanlı. Çok mutluluklar, inşallah vatana millete hayırlı olurlar. Bana çok yardımcı oluyorlar. Sabahları kalkınca kıyafetlerini giyip yataklarını topluyorlar. Çok zor bir süreç, anne olarak zorlanıyoruz ama güzel, tatlı heyecanlar. Maraton başladı."

çocukların ilk hedefleri:

Dördüzlerin eğitimine başladığı Şehit Samet Özkan İlkokulunda aynı sınıf sıralarına oturmaları aile için ayrı bir anlam taşıdı. Hamza ve Sahra okula başlamaktan mutlu olduklarını belirtti; Hamza büyüyünce sağlık çalışanı, Sahra ise ressam olmak istediğini söyledi.

Günün fotoğraf ve görüntüleri, aile ile okul arasında başlayan yeni rutin ve kardeşlerin birlikte yürüttüğü sorumluluklar, ailenin günlük yaşamında sürecek bir maratonun başlangıcına işaret ediyor.

ADANA’DA SABAHAT SARIGÜL’ÜN 7 YILLIK EVLAT HASRETİNİ SONLANDIRAN 2’Sİ ERKEK 2’Sİ KIZ OLAN...

ADANA’DA SABAHAT SARIGÜL’ÜN 7 YILLIK EVLAT HASRETİNİ SONLANDIRAN 2’Sİ ERKEK 2’Sİ KIZ OLAN DÖRDÜZLERİ BUGÜN OKULA BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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