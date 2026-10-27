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Görüntülere yansıdı: Kastamonu'da işlek caddede rastgele ateş 4 kişi yaralandı

Kastamonu'nun merkez caddesinde tüfekle rastgele ateş açılması sonucu dört kişi yaralandı; saldırı anı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Görüntülere yansıdı: Kastamonu'da işlek caddede rastgele ateş 4 kişi yaralandı

Olay yerinde yaşananlar:

Kastamonu'nun Hepkebirler Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bir kişinin elindeki tüfekle koşarak caddeye girmesi sonucu rastgele ateş açıldığı bildirildi. Seken kurşunların isabet etmesiyle dört vatandaş yaralandı. Olayın ardından çevrede panik oluştu ve vatandaşlar güvenli bölgelere çekildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan anlar:

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli olduğu belirtilen Y.İ.Ç. isimli kişinin caddeye koşarak geldiği ve birkaç kez rastgele ateş ettiği görülüyor. Görüntüler saldırının gelişimini ve çevredeki insanların tedirginliğini açık şekilde kaydediyor.

Yaralılar, kaçış ve emniyet müdahalesi:

Saçmaların isabet etmesiyle yaralanan dört kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatandaşların durumu ile ilgili detaylı sağlık bilgisi yetkililer tarafından paylaşılmadı.

Olayın ardından kaçan Y.İ.Ç., yakın bir bölgede bekleyen bir otomobile binerek uzaklaştı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla yetkililere intikal etti ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma sürüyor; yetkililer, görgü tanıklarının ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini belirtti. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

KASTAMONU’NUN EN İŞLEK CADDESİNDE KOŞAR ADIMLA GELEN SALDIRGANIN RASTGELE TÜFEKLE ATEŞ ETMESİ BİR...

KASTAMONU’NUN EN İŞLEK CADDESİNDE KOŞAR ADIMLA GELEN SALDIRGANIN RASTGELE TÜFEKLE ATEŞ ETMESİ BİR İŞYERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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