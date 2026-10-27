Samsun'da medikal sanayi sitesi için üreticiler ortak alana yöneliyor

Toplantı: amaç ve veri toplama süreci:

Samsun’da cerrahi alet ve tıbbi cihaz üreticilerini aynı çatı altında toplamak amacıyla kurulan Tıbbi Alet Üreticileri Yapı Kooperatifi, planlanan Medikal Sanayi Sitesi için saha çalışmasını sürdürüyor. Canik Belediyesi Meşe Tesisleri’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında kentte faaliyet gösteren çok sayıda üretici ve firma temsilcisi bir araya geldi. Toplantıda, katılımcılara ortaklık formları dağıtılarak iş yeri büyüklükleri ve altyapı gereksinimleri hakkında ayrıntılı veri toplandı.

Firma talepleri ve altyapı beklentileri:

Toplantının odak noktası, firmaların ihtiyaç duyduğu iş yeri alanı, elektrik, su, havalandırma ve diğer altyapı koşulları gibi teknik gereksinimlerin tespit edilmesiydi. Geçen haftalarda ilk genel kurulunu gerçekleştiren kooperatif, elde edilecek verilerin projenin planlama ve proje tasarımına doğrudan yön vereceğini belirtti. Katılımcı firmaların görüş ve sorularının alınmasıyla ihtiyaç öncelikleri belirlendi; ortak alanda bir araya gelmenin üretim verimliliğini ve ölçek ekonomisini artıracağı vurgulandı.

Yönetim hedefleri ve beklentiler:

Kooperatif Başkanı Muhammed Okutan, Samsun’daki üreticileri modern, güçlü altyapıya sahip ve uluslararası standartlara uygun bir üretim alanında buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Okutan, projenin kent ekonomisine ve ülke ihracatına katkı sağlamasının öncelikli hedeflerden olduğunu söyledi. Toplantıda kooperatif yönetim kurulu üyeleri Halim Bahadır, Yusuf Karaoğlu, Bekir Öztürk, Kenan Gümüş, Adem Neşeli ve Mustafa Akbuz de hazır bulundu.

Bilgilendirme oturumu, firma temsilcilerinin sorularının yanıtlanması ve ortaklık taleplerinin kayda geçirilmesinin ardından sona erdi. Toplanan verilerin proje planlamasında kullanılmasıyla, kooperatifin sonraki aşamada yer tahsisi, altyapı projelendirmesi ve yatırım programı çalışmaları yapması bekleniyor.

SAMSUN’DA CERRAHİ ALET VE TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİNİ ORTAK BİR ÇATI ALTINDA BULUŞTURMAYI HEDEFLEYEN TIBBİ ALET ÜRETİCİLERİ YAPI KOOPERATİFİ, KURULMASI PLANLANAN MEDİKAL SANAYİ SİTESİ İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA CANİK MEŞE TESİSLERİ’NDE DÜZENLENEN BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDA, FİRMALARIN İŞ YERİ ALANI VE ALTYAPI İHTİYAÇLARI ELE ALINDI.