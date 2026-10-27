Paymix operasyonunda 17 kişi cezaevine gönderildi

Operasyonun kapsamı ve gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Paymix 5' soruşturması, yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucunda 23 Ekim'de eş zamanlı operasyonla sürdürüldü. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli gözaltına alındı ve haklarındaki işlemler tamamlandı.

adliyeye sevk ve mahkeme kararları:

Gözaltına alınanlardan 1 şüpheli serbest bırakılırken, 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararları doğrultusunda bu isimlerden 17 kişi tutuklandı. Kalan 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

sonraki süreç:

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen işlemler tamamlanarak dosya mahkeme sürecine intikal etti. Mahkeme kararları ve adli işlemler, soruşturmanın ilerleyen safhalarında takip edilecek.

Paymix soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı