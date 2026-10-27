Dolar 49,7793 +0,01%
Euro 55,5691 -0,16%
Bist 11.241,70 +0,80%
Altın Gram 6.464,66 +0,02%
EUR/USD 1,1147 -0,29%
Brent Petrol 110,11 -0,57%
--°

Paymix operasyonunda 17 kişi cezaevine gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Paymix 5' soruşturmasında 24 kişi gözaltına alındı; 17 tutuklandı, 1 serbest bırakıldı, 6'ya adli kontrol.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Paymix operasyonunda 17 kişi cezaevine gönderildi

Operasyonun kapsamı ve gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Paymix 5' soruşturması, yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucunda 23 Ekim'de eş zamanlı operasyonla sürdürüldü. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli gözaltına alındı ve haklarındaki işlemler tamamlandı.

adliyeye sevk ve mahkeme kararları:

Gözaltına alınanlardan 1 şüpheli serbest bırakılırken, 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararları doğrultusunda bu isimlerden 17 kişi tutuklandı. Kalan 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

sonraki süreç:

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen işlemler tamamlanarak dosya mahkeme sürecine intikal etti. Mahkeme kararları ve adli işlemler, soruşturmanın ilerleyen safhalarında takip edilecek.

Paymix soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı

Paymix soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında arbede: güvenlik görevlisinin tekmesi kamer...
images

Samandağ'da tır dorsesine çarpan motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti
images

Çocuklarını iterek kurtaran kadın, devrilen minibüsün altında yaşamını yitirdi
images

Afet kampüsü tamamlandı: Balıkesir kriz ve müdahaleyi tek merkezden yönetecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Balıkesir kuvayımilliye ruhuyla cumhuriyeti coşkuyla kutluyor

Kayseri protokolü 29 ekimde birlik, hizmet ve kalkınma mesajı verdi

Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında arbede: güvenlik görevlisinin tekmesi kamerada

Kentsel yazılım ve ekolojik malzemelerle afetlere dayanıklı şehir hedefi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı