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Kazak tünelleri çıkışında devrilen yolcu otobüsü: 1 ölü, 7 yaralı

Isparta-Antalya karayolunda Kazak tünelleri çıkışında devrilen Buzlu firmasına ait otobüste yedek şoför hayatını kaybetti, 7 yolcu yaralandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kazak tünelleri çıkışında devrilen yolcu otobüsü: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza yerinde durum:

Isparta-Antalya karayolu Kazak tünelleri çıkışında seyir halindeki bir yolcu otobüsü, edinilen bilgiye göre kontrolden çıkarak devrildi. Olayın yaşandığı aracın Buzlu firmasına ait olduğu bildirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kazanın en ağır sonucu, aracın alt kısmında uyuduğu bildirilen ve ismi henüz öğrenilemeyen yedek şoförün yaşamını yitirmesi oldu. Sürücünün kimliği henüz açıklanmadı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Olay yerine intikal eden ekipler, müdahale çalışmalarına başladı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı; kurtarma ve güvenlik çalışmaları sürüyor. Yaralıların nakline ve tedavi sürecine ilişkin resmi bilgilendirme yetkililerce yapılacak.

Soruşturma ve inceleme:

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ekipler olay yerinde inceleme ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor; kazanın kesin nedenine ilişkin değerlendirme yetkililerin yapacağı incelemelerle netleşecek.

Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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