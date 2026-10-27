Kazak tünelleri çıkışında devrilen yolcu otobüsü: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza yerinde durum:

Isparta-Antalya karayolu Kazak tünelleri çıkışında seyir halindeki bir yolcu otobüsü, edinilen bilgiye göre kontrolden çıkarak devrildi. Olayın yaşandığı aracın Buzlu firmasına ait olduğu bildirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kazanın en ağır sonucu, aracın alt kısmında uyuduğu bildirilen ve ismi henüz öğrenilemeyen yedek şoförün yaşamını yitirmesi oldu. Sürücünün kimliği henüz açıklanmadı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Olay yerine intikal eden ekipler, müdahale çalışmalarına başladı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı; kurtarma ve güvenlik çalışmaları sürüyor. Yaralıların nakline ve tedavi sürecine ilişkin resmi bilgilendirme yetkililerce yapılacak.

Soruşturma ve inceleme:

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ekipler olay yerinde inceleme ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor; kazanın kesin nedenine ilişkin değerlendirme yetkililerin yapacağı incelemelerle netleşecek.

Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 7 yaralı