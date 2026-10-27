Cumhuriyet coşkusu sokaklara taşınıyor: 81 ilde iklim için pedal zamanı

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Cumhuriyetin 103. yılında toplumun her kesimini daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha yeşil bir gelecek için pedal çevirmeye davet ediyor. COP31 iş birliğiyle hayata geçirilen Türkiye Pedallıyor etkinliği, Cumhuriyet coşkusunu iklim farkındalığı ve sürdürülebilir yaşam mesajıyla birleştirmeyi amaçlıyor.

etkinliğin kapsamı ve takvimi:

Etkinlikler 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında farklı şehirlerde, farklı gün ve saatlerde gerçekleştirilecek; hedef, 81 ilin ortak bir sesle çevre ve sağlık mesajını duyurması. İstanbul buluşması 31 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş Meydanı'ndan saat 10.00 başlayacak ve katılımcılar yaklaşık 10 kilometrelik parkurda pedal çevirecek. Faaliyetlere lisanslı sporculardan günlük ulaşımda bisiklet kullananlara, bisiklet kulüplerinden ailelere, öğrencilere ve doğa tutkunlarına kadar geniş bir katılım çağrısı yapılıyor.

iklim farkındalığı ve bisikletin rolü:

Antalya’da 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek COP31 öncesi yürütülen bu kampanya, bireysel ulaşım tercihlerini değiştirmenin ve ortak hareket etmenin iklim mücadelesinde önemine dikkat çekiyor. Bisikletin kullanımının yaygınlaşması, egzoz emisyonu üretmeyen ulaşım alternatifi olarak karbon ayak izini azaltmaya katkı sağlayabilir; aynı zamanda fiziksel aktivitenin günlük yaşama entegre edilmesiyle daha yaşanabilir kentleri ve sürdürülebilir turizmi destekliyor.

Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı:

Cumhuriyetimizin 103. yılında, 81 ilimizde Cumhuriyet coşkusunu yaşarken geleceğimize karşı ortak sorumluluğumuza da dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapması, iklim farkındalığını toplumun her kesimine ulaştırmak için önemli bir fırsat. COP31’in diyalog, uzlaşı ve aksiyon yaklaşımı doğrultusunda, bisikletin birleştirici gücüyle bu farkındalığı günlük yaşamda karşılığı olan bir harekete dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Uygun mesafelerde ve güvenli koşullarda otomobil yerine bisikleti tercih etmek, ulaşım kaynaklı emisyonları azaltmaya katkı sağlayabilir. Bu tercihin yaygınlaşması için güvenli bisiklet yolları, bisikletli ulaşımı destekleyen uygulamalar ve erken yaşta kazanılan alışkanlıklar büyük önem taşıyor. Hedefimiz, 29 Ekim’de oluşacak heyecanı yılın her gününe taşımak; daha fazla insanın bisiklete bindiği ve çevreye duyarlı yaşam alışkanlıklarını benimsediği bir Türkiye için hep birlikte pedal çevirmek.

Federasyon, etkinliklerle hem günlük yaşamda bisiklet kullanımını teşvik etmeyi hem de COP31 sürecinde toplumun iklim gündemine katılımını güçlendirmeyi amaçlıyor. Katılımcılar ve yerel aktörler için güvenli rotalar, erişilebilir etkinlikler ve sürdürülebilir ulaşım seçenekleri üzerinde ortak çalışmaların önemine vurgu yapılıyor.

CUMHURİYETİN 103. YILINDA 81 İLDE PEDALLAR İKLİM FARKINDALIĞI VE DAHA YEŞİL BİR GELECEK İÇİN ÇEVRİLECEK