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Karacabey'de sağanak yolları göle çevirdi, evlerinin önünden balık tutanlar

Karacabey'de etkili sağanak Yeniköy, Boğazköy, Bayramdere ve Malkara'da cadde ve evleri suyla kapladı; ekipler menfez temizliği ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karacabey'de sağanak yolları göle çevirdi, evlerinin önünden balık tutanlar

Karacabey'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde gün boyunca süren yoğun yağış, ilçe merkezi ve kırsal mahallerde yaşamı aksattı. Yeniköy, Boğazköy, Bayramdere ve Malkara başta olmak üzere birçok cadde ve sokak suyla kaplandı; bazı yollar adeta göle döndü ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışın sahil kesiminde yarattığı tablo ise dikkat çekiciydi. Denize açılmanın mümkün olmadığı günlerde bazı vatandaşlar, normalde denize gidip tuttukları balıkları evlerinin önündeki su birikintilerinde yakalayınca alışılmadık görüntüler oluştu.

taşkın ve müdahale:

Boğazköy Mahallesi mevkisinde dere taşkını gözlendi. Bölgedeki menfezlerin tıkanması, suyun tahliyesini engelleyince biriken su seviyeleri yükseldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ile Karacabey Belediyesi çalışmalara başladı. BUSKİ'nin gönderdiği 2 ekip ve 2 iş makinesi tıkanan giderleri açmak ve biriken suyu denize tahliye etmek için görev aldı.

ulaşım, su baskınları ve güvenlik:

Fındıklı Mahallesi'nde bazı evlere su girerken, yolların belli bölümlerinde büyük su birikintileri oluştu ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Jandarma ekipleri bölgedeki durumları takip ederek güvenlik önlemleri aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da gelişmeleri izliyor.

Yetkililer, tıkanan menfezlerin temizlenmesi ve tahliye işlemlerinin öncelikli olduğunu, çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yaşanan olaylarda herhangi bir yaralanmanın olmadığı aktarıldı.

Vatandaşlara ani su yükselmelerine karşı dikkatli olmaları, dereler ve su birikintilerine yaklaşmaktan kaçınmaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları çağrısında bulunuldu.

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. YENİKÖY...

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. YENİKÖY, BOĞAZKÖY, BAYRAMDERE VE MALKARA BÖLGELERİNDE YOLLAR GÖLE DÖNERKEN, DERE TAŞKINLARI YAŞANDI, EVLERİ VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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