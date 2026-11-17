Ankara'da suriyeli bakanlarla üst düzey görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Murhef Ebu Kasra'yı kabul etti.