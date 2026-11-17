Ankara'da üst düzey temas
Ankara'da düzenlenen görüşmede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti.
Görüşmenin katılımcıları:
Suriye heyetinde ise Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Tümgeneral Murhef Ebu Kasra yer aldı.
Toplantının niteliği:
Taraflar başkent Ankara'da bir araya gelerek ikili düzeyde görüşmeler gerçekleştirdi; görüşme kapsamında tarafların temsilcileri karşılıklı temaslarda bulundu.
Bakan Fidan ve Bakan Güler, Suriyeli mevkidaşları ile bir araya geldi
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