Manila'da yapılan açıklamalar:

ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler'in başkenti Manila'ya gelerek Quad liderleriyle bir araya geldi. Toplantı sırasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Japonya Başbakanı Sanae Takachi ile fotoğraf çektirdi ve gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

FAA, Microsoft ve United Airlines'taki son kesintiler sorulduğunda Trump, bu tür aksamaların 'büyük ve güçlü olduğunuzda' olabileceğini belirtti. Vergi kayıtlarının sızdırılmasıyla ilgili olarak ise Deutsche Bank'a tepki gösterdi ve 'Ben çok vergi ödedim. Bunu yapmamaları gerekirdi. Bunu yapmaları yasa dışı' dedi. Şükran Günü seyahatleriyle ilgili endişeye karşı da 'Hayır, hiç yok. İnsanlar güvende' şeklinde konuştu.

İran iddiaları ve olası askeri yanıt:

Trump, İran'ın Washington D.C.'de bombalı saldırı planladığı yönündeki iddialara dair değerlendirmesinde, 'Eğer böyle bir durum söz konusuysa daha önce hiçbir ülkenin ödemediği türden bir bedel ödeyecekler. Bunu son derece ciddiye alıyoruz' ifadelerini kullandı. Ayrıca 'Çünkü onlar gerçekten deli. Bu yüzden nükleer silaha sahip olamazlar' diyerek Tahran'a yönelik sert bir uyarıda bulundu.

Trump, İran meselesinde Çin ve Rusya liderlerine baskı yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise 'Evet, devreye girmeleri, sona erdirmeleri için' yanıtını verdi. Bu açıklama, bölgesel gerilimlerin diplomasi ve ittifak mekanizmaları üzerinden yönetilmesi ihtiyacını tekrar gündeme taşıdı.

Quad zirvesinde iş birliği ve duyurular:

Zirvede Trump, 2017'de göreve geldiğinde yeniden canlandırdığını söylediği Quad iş birliğinin derinleştiğini vurguladı. Ülkelerin 'özgür, açık, istikrarlı ve müreffeh bir Hint-Pasifik' hedefiyle uyumlu hareket ettiğini belirtti.

Trump, Quad ülkelerinin deniz karakol uçaklarının katılacağı ortak bir tatbikat planladıklarını duyurdu. Ayrıca 'Quad Süper Zeka Hızlandırıcısı' adlı girişim için ortaklık kurulacağını açıkladı. Kritik mineraller ve tedarik zincirlerinin güvence altına alınması amacıyla ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında birkaç yeni anlaşma yapıldığını belirtti.

Japonya Başbakanı Takachi, bölge ülkelerinin deniz ve ekonomik güvenliğini destekleyerek 'Özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i hayata geçirmek istiyoruz' dedi. Hindistan Başbakanı Modi ise Quad'ın Hint-Pasifik bölgesine güvenilir çözümler sunma çabalarını vurguladı. Avustralya Başbakanı Albanese, dört ülkenin birlikte hareket etmesinin bölge için daha büyük bir güvenlik ve istikrar sağladığını ifade etti.

Diğer kritik açıklamalar:

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı bir ikili görüşme yapma ihtimaline 'Mümkün olsa ayrı bir görüşme yapardım' şeklinde yaklaştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşme konusunda ise 'Bunu isterim. Neler olacak göreceğiz' dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesine dair nadir toprak elementleri konusundaki soruya Trump, 'Çok iyi gidiyoruz. Daha önce hiç üretmediğimiz düzeyde nadir toprak elementi üretiyoruz. Söylediklerine göre 10 ay içinde onlara yetişeceğiz. İhtiyacımız olan her şeye 10 ay içinde sahip olacağız' yanıtını vererek tedarik kapasitesine ilişkin iddiasını paylaştı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, İRAN'IN WASHİNGTON D.C.'DE BOMBALI SALDIRI PLANLADIĞI İDDİALARINA İLİŞKİN, "EĞER BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSUYSA DAHA ÖNCE HİÇBİR ÜLKENİN ÖDEMEDİĞİ TÜRDEN BİR BEDEL ÖDEYECEKLER. BUNU SON DERECE CİDDİYE ALIYORUZ, ÇÜNKÜ ONLAR GERÇEKTEN DELİ. BU YÜZDEN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZLAR" DEDİ.