Kılıçdaroğlu: temiz siyaset ve çözüm odaklı politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Türkiye'nin sorunlarını dile getirip çözümlerini anlatacaklarını vurguladı. CHP'nin yalnızca eleştiren değil, aynı zamanda çözüm üreten bir parti olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, partinin siyaset tarihindeki yerinin önemine dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, topluma güven veren bir yönetim anlayışı vaad ederek, 'Boğazınızdan aşağı haram lokma inmediyse, bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur' ifadelerini kullandı ve malı götürenlerin halkı fakirleştirdiğini söyledi.

temiz siyaset ve vurguncularla hesaplaşma:

Kılıçdaroğlu temiz siyaset sözüne sıkça vurgu yaptı: 'Temiz siyaseti yapacağız herkes görecek bunu.' Fon vurgununa ilişkin konuşmasında listelerin derhal açıklanması gerektiğini ifade etti. Listelerin açıklanmasının olayın kamuoyu tarafından sağlıklı takip edilmesini sağlayacağını belirten Kılıçdaroğlu, vurgunculardan hesap sorulacağını ve hakları gaspedilenlere hakkının teslim edileceğini söyledi. 'Vurguncuları hapse atacağız. Onların elindeki paraları alacağız. Şirketleri kapatacağız' diyerek kararlılığını dile getirdi.

medya özgürlüğü ve operasyon tepkisi:

Bu sabah Sözcü TV'ye yönelik yapılan operasyona ilişkin değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, medyada en çok eleştirilen lider olduğunu ancak hiçbir medya organının kapatılmasını istemediğini söyledi. İfade ve basın özgürlüğüne vurgu yaparak, ifade etti: 'Basın hürdür sansür edilemez.' Operasyon sonrası İpek Özbey'i ve Saygı Öztürk'ü arayıp üzüntülerini dile getirdiğini ve 'bu olayın takipçisi olacağız' sözünü yineledi.

Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren için Allah'tan rahmet dileyip yakınlarına başsağlığı iletti.

eğitim ve emekli haklarına dair vurgular:

Toplantıda ücretli öğretmenlerin de salonda olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, ders başına ücretle öğretmenlik yapılmasının doğru olmadığını belirtti. Türk Eğitim Sen araştırmasına atıfta bulunarak 71 bin 757 ücretli öğretmen olduğunu ve 80 bin öğretmen kadro açığı bulunduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, 71 bin ücretli öğretmene kadro verilmediğini, bu kadroların takipçisi olacaklarını ifade etti.

Emeklilere seslenen Kılıçdaroğlu, emeklilerin geçinemediğini belirterek 'Emeklinin üzerinden sarayın tankı geçti sanki. Nefes bile alamıyor emekli, geçinemiyor' dedi. Ayrıca 5 buçuk milyon emeklinin açlık sınırının altında aylık aldığına dikkat çekti ve emeklilere haklarını aramaları çağrısında bulundu: 'Eğer hakkınızı aramazsanız benim seçimlerde iki elim yakanızda olacak.'

Kılıçdaroğlu: "Temiz siyaseti yapacağız herkes görecek bunu"