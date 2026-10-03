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Ankara'da Taşköprü sarımsağı başkent günlerinde vatandaşa ulaştı

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Ankara'daki 21. Başkentte Kastamonu Günleri'nde Taşköprü sarımsağını tanıttı ve vatandaşlara dağıttı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 19:24

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ankara'da Taşköprü sarımsağı başkent günlerinde vatandaşa ulaştı

etkinlikte tanıtım ve dağıtım:

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Ankara'da düzenlenen 21. Başkentte Kastamonu Günleri kapsamında ilçenin simgesi haline gelen Taşköprü sarımsağını vatandaşlarla buluşturdu. Etkinlikte Taşköprü Belediyesi'nin standında sergilenen ürünler arasında sarımsak öne çıktı ve ziyaretçilere tanıtımı yapıldı.

coğrafi işaret ve ilgi:

Standta, Avrupa Birliği ve Türkiye’de coğrafi işaret tesciline sahip Taşköprü sarımsağının özellikleri ve üretim sürecine dair bilgilendirme yapıldı. Ziyaretçiler, ilçenin önemli tarımsal değerlerinden biri olan sarımsağa yoğun ilgi gösterdi ve stand etrafında uzun süre kaldı.

Belediye stantının yoğunluğu, ürünün tanınırlığının ve yerel markalaşmanın etkisini ortaya koydu. Katılımcılar hem tadım yaptı hem de üreticilerle sohbet ederek sarımsağın bölge için taşıdığı kültürel ve ekonomik önemi yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Program sırasında Hüseyin Arslan da standı ziyaret eden vatandaşlara sarımsak dağıtarak hem tanıtıma destek verdi hem de katılımcılarla doğrudan iletişim kurdu.

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN ARSLAN, ANKARA’DA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE VATANDAŞLARA TAŞKÖPRÜ...

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN ARSLAN, ANKARA’DA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE VATANDAŞLARA TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI DAĞITTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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