Yağmura rağmen ilgi sürdü: 16. Antalya kitap fuarı ikinci gününde yoğun katılım

16. Antalya kitap fuarı ikinci gününde canlılık:

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Antalya Kitap Fuarı, ikinci gününde kitapseverlerden yoğun ilgi gördü. Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’nde devam eden etkinlikler, yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturan imza günleri ve söyleşilerle dolu bir gün yaşattı. "Bugünü oku, geleceği yaz" temasıyla düzenlenen fuar, 250 yayınevi, 300’ü aşkın ulusal, uluslararası ve yerel yazar ile binlerce kitabı 10 gün boyunca okurlarla buluşturacak.

Onur konuğu Osman Balcıgil ile söyleşi:

Fuarda onur konuğu olan yazar Osman Balcıgil okurlarıyla bir araya geldi. Balcıgil, söyleşisinde son kitabı "Devrimciler ve Süs Arabaları" üzerine değerlendirmeler yaptı ve ardından kitaplarını imzaladı. Söyleşiyi Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de takip etti.

Balcıgil söyleşide, "15 yıldır roman yazıyorum. Özellikle 1930 -1980 yılları arası tarihî ve biyografik dönem romanlarını kaleme alıyorum. Devrimciler ve Süs Arabaları ise Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki siyasi, ekonomik ve toplumsal dönüşüm süreçlerini konu alan tarihî, macera ve karşı casusluk türünde bir eserdir. Bugün yaşanmakta olan her şeyin tarihte yeri vardır. Bugünü anlayabilmek de yarına dair öngörülerde bulunabilmek de dünü anlamamıza bağlıdır. Tarihi anlamadan ne bugünü anlayabiliriz ne de geleceğe giden yolu şekillendirebiliriz" diye konuştu.

Başkan vekili ve yazar buluşmaları:

Söyleşinin ardından konuşan Başkan Vekili Büşra Özdemir, fuarın temasına vurgu yaparak, "16. Antalya Kitap Fuarı’nın bu yıl ki teması ’Bugünü oku, geleceği yaz’. Geleceği yazabilmek için bugünü okumamız, bugünü de okuyabilmemiz için geçmişi anlayabilmek lazım. İşte bu yüzden onur konuğumuz Osman Balcıgil oldu. Geçmiş tarihi bizlere çok güzel anlattı, anlatmaya da devam edecek" ifadelerini kullandı.

Özdemir fuar alanında yazarlar ve ziyaretçilerle de sohbet etti; Saygı Öztürk ve Ayşe Kulin ile görüşüp kitap imzalattı, stantları gezerek hem kitap aldı hem de fuarı takip edenlerle bir araya geldi.

söyleşi ve imza etkinlikleri:

Fuarın ikinci gününde; Saygı Öztürk, Maral Atmaca, Osman Balcıgil, Fatih Tuncay, Nilay Şanlı, Fatma Erdek, Ayşe Kulin, Burcu Bahar ve Musa Fırat gibi yazarlar imza etkinliklerinde okurlarıyla buluştu. Aynı gün gerçekleşen söyleşiler arasında Kemal Varol ile "Yazının Hayatı", Sibel Biçer ile "Aşkın Kara Kutusu" ve Ersin Bayramkaya ile "İnsan Kendi Hayatına Nasıl Yerleşir" başlıklı oturumlar yer aldı.

Antalya Kitap Fuarı, ziyaretçilere 11 Ekim’e kadar her gün 10.00–20.00 saatleri arasında açık olacak ve fuar süresince çok sayıda söyleşi, imza ve edebiyat etkinliğine ev sahipliği yapmaya devam edecek.

ANTALYA KİTAP FUARI'NDA İKİNCİ GÜN YOĞUNLUĞU