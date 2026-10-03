Ata sporunun coşkusu Malatya'da yeniden hayat buldu: 21. uluslararası Turgut Özal karakucak güreşleri tamamlandı

Etkinlik ve katılım:

Yeşilyurt Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu destekleriyle düzenlenen 21. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri, Malatya’da yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Çilesiz Aksa Camii yanında kurulan er meydanında düzenlenen organizasyona toplam 345 pehlivan çıktı ve müsabakalar sporseverlerden büyük ilgi gördü.

Açılış törenine; AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Hopur, ilçe belediye başkanları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ile çok sayıda spor adamı ve güreş sever katıldı.

Organizasyonun genel koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Ilkım, karakucak güreşlerine 345 sporcunun katıldığını belirtirken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit başta olmak üzere organizasyona destek veren kurumlara teşekkür etti.

Gelenekten geleceğe taşınan miras:

Başkan Prof. Dr. İlhan Geçit, etkinliğin Malatya’nın kültürel ve sportif değerlerinin yaşatılması açısından önemine vurgu yaptı. Geçit, Turgut Özal Karakucak Güreşleri’nin sadece bir müsabaka olmadığını; kültür, örf, adet ve geleneklerin er meydanındaki yansıması olduğunu belirterek, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Geçit, organizasyonun merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal adına düzenlenmesinin ayrı bir anlam taşıdığını ve etkinliği önümüzdeki yıllarda daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ile AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de konuşmalarında güreşin ata sporu ve kültürel değer olduğuna dikkat çekti; geleneksel sporların yaşatılmasının önemini vurguladılar. Konuşmaların ardından organizasyona katkı sunanlara teşekkür plaketleri takdim edildi.

Başpehlivanlık, tören ve özel anlar:

Plaket töreninin ardından er meydanına ilk çıkanlar, down sendromlu çocuklardan oluşan güreşçiler oldu. Bu özel sporcuların sergilediği mücadele ve azim, tribünlerden coşkulu alkışlar aldı ve etkinliğe duygusal bir boyut kattı.

Gecenin en çekişmeli anları başpehlivanlık maçlarında yaşandı. Final müsabakasında Yeşilyurt Belediye Başkanı adına er meydanına çıkan Anıl Berkay Kılıçsallayan ile Muhammed Enes Bandırma karşı karşıya geldi. Başarılı bir performans sergileyen Anıl Berkay Kılıçsallayan, finali kazanarak 21. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri’nin başpehlivanı oldu. Başpehlivanlık ödülleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit tarafından takdim edildi.

Kategorilerde dereceye girenler:

Minikler kategorisi

25-30 kg’da birinci Berat Yılmaz, ikinci Berat Korkmaz, üçüncü Ömer Faruk Menşet.

35 kg’da birinci Muhammed Emin Kayacı, ikinci Yiğit Efe Çal, üçüncü Hamza Bozkurt.

40 kg’da birinci Ömer Faruk Şahin, ikinci Yusuf Köse, üçüncü Emir Ömer Tav.

45 kg’da birinci Miraç Berat Topuz, ikinci İbrahim Efe Özen, üçüncü Hasan Mert Yaylar.

50 kg’da birinci Mehmet Sefa Kuzu, ikinci Ahmet Tekin, üçüncü Akif Emir Vurmaz.

55 kg’da birinci Muhammed Yağmur, ikinci İsmet Aydoğan, üçüncü Güven Erdem Uç.

Yıldızlar kategorisi

60 kg’da birinci Fetihan Kara, ikinci Hamza Şabahat, üçüncü Ahmet Aslan.

65 kg’da birinci Ömer Düzgün, ikinci Aydın Çelik, üçüncü Muhammed Ergen.

70 kg’da birinci Semih Akkutlu, ikinci Baran Çoşar, üçüncü Görkem Umut.

75 kg’da birinci Çağan Çayanoğlu, ikinci Ali Sarıkaya, üçüncü Abdulkadir Hoş.

80 kg’da birinci Tunahan Göçer, ikinci Niyazi Efe Koç, üçüncü Musa Atay.

90+110 kg’da birinci Süleyman Yıldırım, ikinci Hüseyin Boztepe, üçüncü İbrahim Efe Yıldız.

Büyükler kategorisi

55 kg’da birinci Hüseyin Binektaş, ikinci Atakan Kadirlioğlu, üçüncü Muhammed Kido.

60 kg’da birinci Mehmet Yüce, ikinci Osman Talha Kıraç, üçüncü Cihangir Kekeç.

65 kg’da birinci Hasan Dağlı, ikinci İbrahim Halil Akkutlu, üçüncü Yusuf Malay.

70 kg’da birinci Ertuğrul Kahveci, ikinci Vahid Samet Yılmaz, üçüncü Mehmet Eroğlu.

75 kg’da birinci Fatih Önalan, ikinci Mehmet Ali Kesti, üçüncü Haydar Yavuz.

80 kg’da birinci Hamza Tokgöz, ikinci Mutlu Can, üçüncü Ejder Kaya.

90 kg’da birinci Harun Söyler, ikinci Muhammet Gül, üçüncü İsmet Çiftçi.

Başpehlivanlık

Birinci: Anıl Berkay Kılıçsallayan

İkinci: Muhammed Enes Bandırma

Üçüncü: Emirhan Nihat Yakut

Dördüncü: İbrahim Benekli.

Güreşlerin sonunda dereceye giren tüm sporculara ödülleri düzenlenen törenle sunuldu. Organizasyon, hem müsabaka heyecanı hem de geleneksel spor kültürünün geleceğe taşınması açısından katılımcılar ve izleyiciler tarafından olumlu karşılandı.

21. ULUSLARARASI TURGUT ÖZAL KARAKUCAK GÜREŞLERİ BÜYÜK BİR COŞKUYA SAHNE OLDU