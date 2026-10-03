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taşlıca mahallesi yerel pazar günüyle yöresel mirasını ön plana çıkardı

Marmaris'in Taşlıca Mahallesi, Deniz Ürünleri Festivali kapsamında keşkekten el yapımı kilimlere kadar yöresel ürün ve kültürünü sergiledi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 18:58

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EDİTÖR: Hazal Tunç

taşlıca mahallesi yerel pazar günüyle yöresel mirasını ön plana çıkardı

Taşlıca yerel pazar günü:

Marmaris'in kırsal Taşlıca Mahallesi, bu yıl ikincisi düzenlenen Marmaris Deniz Ürünleri Festivali kapsamında gerçekleştirilen Yerel Pazar Günü'nde ziyaretçilerini ağırladı. Festivalin ikinci gün duraklarından biri olan mahallede, bölge üretiminin ve kültürel mirasın tanıtıldığı bir gün yaşandı.

Lezzetler ve el emeği ürünler:

Etkinlik alanında keşkek, nohut yemeği ve karakılçık buğdayı ekmeği gibi geleneksel yemekler ile bal, zeytin ve zeytinyağı gibi yöresel gıdalar öne çıktı. Konuklar, ayrıca eşek sütü sabunu, el yapımı kilimler ve dağlardan toplanan doğal baharatlar ve meyveler gibi el emeği ürünleri de görüp tadabildi. Mahalle sakinlerinin kendi üretimleri olan bu değerler, festival coşkusuyla birleşti.

sahne programı ve yerel katılım:

Gün boyu süren programda Marmaris Tazelenme Üniversitesi Bendir ve Halk Oyunları Ekibi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Halk Dansları Topluluğu gösteriler sundu. Köy düğün müzikleri eşliğinde oyunlar oynandı, halaylar çekildi; etkinlik, yerel kültürün canlı bir sunumuna dönüştü.

Festival öncesinde köy meydanını hazırlayan ve etkinlik için özel ürünler üreten mahalle sakinleri ile Mahalle Muhtarı Menderes Altıntaş misafirleri karşıladı. Taşlıcanın, Marmaris kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta olması rağmen hem kentten hem şehir dışından gelen konukların ilgisini çektiği bildirildi.

Etkinlik alanını ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de vatandaşlarla bir araya geldi ve festivale gösterilen ilgi ve hazırlık için mahalle sakinlerine teşekkür etti. Başkan Ünlü, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Taşlıca, deniz ürünleriyle çok fazla olmasa da kendine has ürünleri ve geleneksel üretimiyle önemli bir merkez. Üstelik Marmaris’teki ünlü restoranlarda, tatilcileri ağırlayan guletlerde hep Taşlıcalı aşçıların ellerinden çıkan lezzetler misafirlere ikram edilir. Bu nedenle Taşlıca’nın festivalde yer alması gerekirdi. Geçtiğimiz yıl gibi bu sene de çok güzel ortam sağlanmış. Tüm mahalle halkına sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum".

MARMARİS’İN KIRSAL TAŞLICA MAHALLESİ, DENİZ ÜRÜNLERİ FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN YEREL PAZAR...

MARMARİS’İN KIRSAL TAŞLICA MAHALLESİ, DENİZ ÜRÜNLERİ FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN YEREL PAZAR GÜNÜ’NDE YÖRESEL LEZZETLERİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİYLE ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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