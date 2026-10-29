Ankara’dan yükselen ortak ses: Türk dünyası cumhuriyetin 103. yılını 400 sanatçıyla kutladı

Ankara Arena Spor Salonu, Cumhuriyet’in 103. yılı için düzenlenen Türk Dünyası Özel Konseri ile coşkulu bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Farklı coğrafyalardan gelen korolar, dans toplulukları ve solistler, tek bir sahnede birleşerek izleyicilere zengin bir görsel ve işitsel program sundu.

Konserin sahne düzeni ve programı:

Gecede sahneyi yöneten isim, Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası idi. Orkestra eşliğinde Murat Karahan ve Zarina Altynbayeva başta olmak üzere Türk dünyasının değerli solistleri eserlerini seslendirdi. Koroların güçlü katkısı ve dans topluluklarının gösterileri geceyi çok katmanlı bir performansa dönüştürdü. Özel konuk olarak sahneye çıkan Kazak sanatçı Dimash Qudaibergen de programda yer aldı.

Toplamda 400 sanatçı aynı sahnede yer alarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaştı; repertuar, vokal ve koreografik öğelerin bir araya gelmesiyle etkinliğe geniş kitlelerin alkışını getirdi.

Bakan Ersoy ve protokolün değerlendirmesi:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konseri salonda izleyerek sanatçıların ve izleyicilerin bayram heyecanına ortak oldu. Ersoy sosyal medya paylaşımında 400 sanatçının tek sahnede buluştuğunu vurgulayarak, programın Türk dünyasının ortak kültür zenginliğini ve kardeşliğin gücünü gösterdiğini belirtti.

Konser alanında TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da yer aldı; protokolün katılımı etkinliğin diplomatik ve kültürel önemini pekiştirdi.

Ersoy, gecenin anlamına ilişkin olarak kültür ve sanat aracılığıyla Türk dünyası arasındaki bağların güçlendirilmesine vurgu yaptı ve emeği geçenlere teşekkür ederek Cumhuriyet’in 103. yılını kutladı.

Türk dünyası buluşmasının devamı:

TDT Cumhuriyet Bayramı Konserleri programı, 29 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek özel bir etkinlikle sürecek. Bu program devlet başkanlarının onuruna gerçekleştirilecek davetli bir konser niteliğinde olacak ve Dimash Qudaibergen kendi müzik topluluğuyla yeniden sahne alacak.

Gece boyunca sahnedeki performansların tribünlere taşınmasıyla oluşan ortak duygu, Türk dünyasının farklı bölgelerinden gelen sanatçı ve izleyicilerin Cumhuriyet Bayramı sevincini birlikte yaşadığını gösterdi.

CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÜRK DÜNYASI ÖZEL KONSERİ, 400 SANATÇIYI AYNI SAHNEDE BULUŞTURDU.