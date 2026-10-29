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Hande Ünsal sahnede İzmir Marşı'yla cumhuriyet coşkusunu paylaştı

29 Ekim'de Amasya Çelebi Mehmet Kent Meydanı'nda sahne alan Hande Ünsal, Türk bayrağı eşliğinde İzmir Marşı'nı söyleyip Cumhuriyet'i kutladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 01:59

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 02:03

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EDİTÖR: Doruk Çetin

Hande Ünsal sahnede İzmir Marşı'yla cumhuriyet coşkusunu paylaştı

Hande Ünsal Amasya'da cumhuriyet coşkusunu sahnede paylaştı

Türk pop müziğinin sevilen ismi Hande Ünsal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Amasya'da konser verdi. Çelebi Mehmet Kent Meydanı'nı dolduran izleyicilere seslenen sanatçı, bayram kutlamalarına müzikle eşlik etti.

İzmir Marşı ve Atatürk vurgusu:

Sahnede elinde Türk bayrağı ile coşkulu görüntüler veren Ünsal, kalabalığa seslenerek İzmir Marşı'nı seslendirdi. Konuşmasında Cumhuriyet'in önemine dikkat çekti ve sözleriyle sahneye çıkabilmenin tarihsel dayanağını şu ifadelerle özetledi: "Hep birlikte 29 Ekim’i kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramımızı. Biz kadınlar olarak bugün sahnede yer alabiliyorsak, şarkılar söyleyebiliyorsak, hayatın her alanında söz hakkına sahipsek bunun yegane ve tek bir sebebi vardır. O da Mustafa Kemal Atatürk’tür."

Yeni şarkı sahnede: Amman Aman

Konser sırasında dinleyicilere yeni çalışmalarından da örnekler sunan Ünsal, on gün önce çıkardığını belirttiği "Amman Aman" adlı şarkısını canlı olarak seslendirdi. Performans, meydanı dolduran Amasyalılardan yoğun alkış ve ilgi gördü.

Program boyunca hem milli duygular öne çıktı hem de pop repertuarı ile kutlama coşkusu bir arada yaşandı. Etkinlik, Cumhuriyet Bayramı ruhuna uygun bir konser olarak tamamlandı.

TÜRK POP MÜZİĞİNİN SEVİLEN İSMİ HANDE ÜNSAL AMASYA’DA KONSER VERDİ. 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI...

TÜRK POP MÜZİĞİNİN SEVİLEN İSMİ HANDE ÜNSAL AMASYA’DA KONSER VERDİ. 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSERİNDE SAHNEYE ÇIKAN SANATÇI, ELİNDE TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRARAK İZMİR MARŞI’NI SESLENDİRDİ.

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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