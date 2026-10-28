karahayıt için doğalgaz teslimatına saatler kala bölgesel koruma ve altyapı planı

Karahayıt’ta doğalgaz çalışmaları ve koruma önlemleri hızlandırıldı

Denizli’nin turizm potansiyelini güçlendirmek ve Karahayıt’ın enerji ihtiyacını karşılamak üzere düzenlenen toplantıda, bölgedeki doğalgaz altyapısı ile Pamukkale termal su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ana gündem maddesi olarak öne çıktı. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

projenin ilerleyişi ve takvim:

Gaz dağıtım firması yetkililerinin sunduğu bilgilere göre, proje güzergâhındaki 9 mahallede yürütülen kazı ve boru hattı imalatlarında önemli mesafe kat edildi. Sunumda, 25 Ekim 2026 itibarıyla boru hattı imalatlarının yüzde 80 seviyesine ulaştığı, kalan bölümün ise bir ay içinde tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı. Şebekeye gaz arzı için planlanan nihai tarih ise 30 Aralık 2026 olarak belirlendi.

Toplantıda teknik ve idari süreçler kapsamında LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) modeline ilişkin değerlendirmeler yapıldı; LNG tesisi için ihale sürecinin tamamlandığı ve tesisin kurulacağı alanın belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Tesis yerinin kesinleşmesi ve inşaatın tamamlanmasının ardından yıl sonuna kadar gaz verilmesi hedefleniyor.

LNG tesisi, arkeoloji ve kurumsal koordinasyon:

Planlanan LNG tesisinin kurulacağı parselin Maliye Hazinesi mülkiyetinde olduğu ve alanın üçüncü derece arkeolojik sit sınıfında yer aldığı belirtildi. Bu nedenle inşa sürecinin ilerleyebilmesi için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı öncesinde arkeolojik sondaj çalışmaları yapılması gerekiyor. Sondajların tamamlanmasının ardından kurul kararı alınacak ve alanın Milli Emlak Müdürlüğü tarafından gaz dağıtım firmasına tahsis edilmesi planlanıyor.

İşlemlerin hızlandırılması amacıyla toplantıda, Prof. Dr. Celal Şimşek nezdinde Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Müze Müdürlüğü ve gaz dağıtım firması arasında koordinasyon sağlanarak ortak çalışma yürütülmesi talimatı verildi.

termal su rezervleri ve kaçak sondajlarla mücadele:

Toplantının bir diğer kritik gündem maddesini Pamukkale bölgesindeki termal su kaynaklarındaki debi düşüşü oluşturdu. Mevsimsel kuraklık ve azalan yağışların yanı sıra tarımsal sulama ve otellerin termal su kullanımlarının rezervler üzerindeki etkileri tartışıldı. Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, bölgedeki su rezervlerinin kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmaların başlatılmasını istedi ve reenjeksiyon uygulamaları gibi su yönetimi seçeneklerinin değerlendirilmesini kararlaştırdı.

Vali Yavuz Selim Köşger, termal su rezervlerini azaltan kaçak sondajların tespit edilip hızlı şekilde müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda tespitlerin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilerek YİKOBa bildirilmesi talimatı verildi; işlemlerin Doğal Kaynaklar Şube Müdürlüğü aracılığıyla takip edilmesi ve tespit edilen kaçak sondajların kapatılma sürecinin yürütülmesi için Vali Yardımcısı Ali Partal görevlendirildi.

Toplantıda öne çıkan nokta, Karahayıt’a doğalgaz ulaştırılmasıyla bölgenin enerji altyapısının güçlendirilmesi ile Pamukkale’nin termal kaynaklarının korunması arasında dengeli ve koordineli bir yol haritası oluşturulması oldu. İlgili kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği güçlendirilerek, Denizli’nin doğal, kültürel ve ekonomik değerlerinin korunması ve turizmden elde edilen katma değerin artırılması adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

DENİZLİ’NİN TURİZM POTANSİYELİNİ GÜÇLENDİRMEK, KARAHAYIT’IN DOĞAL GAZ İHTİYACINI KARŞILAMAK VE PAMUKKALE’NİN TERMAL SU KAYNAKLARINI KORUYARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİ DESTEKLEMEK AMACIYLA KARAHAYIT’TA KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.