Uyarı: 29 ekimde sağanak tehlikesi, bakan Mustafa Çiftçi tedbir çağrısı

Bakan Mustafa Çiftçi uyarısı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 29 Ekim Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre ülkenin çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Bakan Çiftçi, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

etkilenecek bölgeler ve olası riskler:

Çiftçi, paylaşımında başta Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere bu illerde turuncu kodlu uyarı verildiğini; diğer illerde ise sarı kodlu uyarı kapsamında bulunduğunu belirtti. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

kurumsal hazırlık ve vatandaşlara çağrı:

Bakan, AFAD koordinasyonunda ilgili kurumların muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri aldığını ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi. Vatandaşlardan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD uyarılarına hassasiyetle riayet etmeleri ve can ile mal güvenliğini riske atabilecek durumlardan uzak durmaları istendi.

Çiftçi mesajını, "Zamanında alınan tedbir hayat kurtarır" sözüyle sonlandırdı ve "Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dileğinde bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, 29 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ TÜRKİYE’NİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE BEKLENEN KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA KARŞI UYARILARDA BULUNDU.