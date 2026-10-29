Dolar 49,8296 +0,10%
Euro 55,6896 +0,59%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.512,20 +0,33%
EUR/USD 1,1154 +0,21%
Brent Petrol 110,68 -0,86%
--°

Uyarı: 29 ekimde sağanak tehlikesi, bakan Mustafa Çiftçi tedbir çağrısı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 29 Ekim Perşembe için Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'da turuncu kodlu sağanak uyarısı yaparak tedbir çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 01:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Uyarı: 29 ekimde sağanak tehlikesi, bakan Mustafa Çiftçi tedbir çağrısı

Bakan Mustafa Çiftçi uyarısı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 29 Ekim Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre ülkenin çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Bakan Çiftçi, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

etkilenecek bölgeler ve olası riskler:

Çiftçi, paylaşımında başta Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere bu illerde turuncu kodlu uyarı verildiğini; diğer illerde ise sarı kodlu uyarı kapsamında bulunduğunu belirtti. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

kurumsal hazırlık ve vatandaşlara çağrı:

Bakan, AFAD koordinasyonunda ilgili kurumların muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri aldığını ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi. Vatandaşlardan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD uyarılarına hassasiyetle riayet etmeleri ve can ile mal güvenliğini riske atabilecek durumlardan uzak durmaları istendi.

Çiftçi mesajını, "Zamanında alınan tedbir hayat kurtarır" sözüyle sonlandırdı ve "Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dileğinde bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, 29 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ TÜRKİYE’NİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE BEKLENEN...

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, 29 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ TÜRKİYE’NİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE BEKLENEN KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA KARŞI UYARILARDA BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İtfaiyenin hızlı müdahalesi Hatay'da mahsur kalan hayvanları kurtardı
images

İskenderun'da bulvar kısa sürede normale döndü: mazgallar temizlendi
images

Şanlıurfa'da Karaali Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak yaşamı aksattı
images

Yurtbaşı'nda selin yaralarını sarmak için başkan sahada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hande Ünsal sahnede İzmir Marşı'yla cumhuriyet coşkusunu paylaştı

Ankara’dan yükselen ortak ses: Türk dünyası cumhuriyetin 103. yılını 400 sanatçıyla kutladı

Bolu'da tır parkında çıkan yangın iki aracı kullanılamaz hale getirdi

Muş'ta Cumhuriyet Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: iki kişi yaralandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş