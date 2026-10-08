anne carson'a 2026 nobel edebiyat ödülü verildi

İsveç Akademisi'nin duyurusu:

2026 Nobel Edebiyat Ödülü sahibinin ilanı, İsveç’in başkenti Stockholm’deki İsveç Akademisinde düzenlenen basın toplantısında yapıldı. Akademi Daimi Sekreteri Ingrid Carlberg, ödülün bu yıl Kanadalı yazarı Anne Carson için takdir edildiğini açıkladı.

Carlberg, ödül gerekçesini şöyle ifade etti: "2026 Nobel Edebiyat Ödülü, antik edebiyat farklı bir etkileşim içine girerek çağdaş edebiyata yeni biçimler kazandıran cesur ve yenilikçi eserleri nedeniyle Kanadalı yazar Anne Carson’a verildi". Carlberg ayrıca birkaç dakika önce Carson’a ulaştığını, yazarın şaşırdığını ve sevindiğini söylediğini aktardı.

Carson'ın edebi yöntemi ve komitenin değerlendirmesi:

Nobel Komitesi Başkanı Anders Olsson, Carson’ın kariyeri boyunca şiir, çeviri ve akademik çalışmalarını içeren üretimini değerlendirdi. Olsson, "Carson, kariyeri boyunca şiir yazarlığını, çeviri çalışmaları ve çeşitli üniversitelerde verdiği derslerle birlikte sürdürdü" diyerek yazarın çok yönlü üretimini vurguladı.

Olsson, Carson’ın eserlerinin bir filoloğun sözcüklere duyduğu tutkuyla bir şairin yeni mana arayışlarının kesiştiği noktada şekillendiğini belirtti ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Carson, çoğu zaman beklenmedik edebi eşleştirmeler sayesinde anlatıcının benliğine bağlı lirik şiirin sınırlarını aşmış ve çağdaş edebiyatta yeni biçimlere ilham vermiştir. Bu yazma yöntemi, yalnızca klasik ve modern şiir arasında değil, farklı türler ve sanat biçimleri arasında da hareket eden mizahi ve ironik eserler ortaya çıkarmıştır."

Komite, Carson’ın 1995 tarihli The Glass Essay adlı eserini örnek göstererek türler arasındaki sınırların belirsizleştiğini ve uzun şiirin anlatı potansiyelini nasıl genişlettiğini anlattı. Olsson, eserin manzum biçimde yazıldığını, keder ve karşılıksız aşk temalarını işlediğini ve Emily Brontë’nin sözlerinin metin içinde sürekli yer aldığını belirtti.

Öne çıkan eserleri ve kariyerine ilişkin bilgiler:

Olsson, Carson’ın 1998 tarihli Autobiography of Red ile klasik geleneğe güçlü bir çağdaş duygu kazandırdığını; ayrıca The Beauty of the Husband ve Nox gibi eserlerinin de önemine değindi. Komite, Carson’ın eserlerinin 1990’lardan bu yana uluslararası sanat ve edebiyat dünyasında taşıdığı olağanüstü önemi, onun özgün ve sınır tanımayan tavrına bağladı.

Biografik olarak Anne Patricia Carson 1950 yılında Toronto’da doğdu. Toronto Üniversitesinde eğitim aldı ve 1979’dan bu yana ABD ve Kanada’daki üniversitelerde klasik filoloji, karşılaştırmalı edebiyat ve yazarlık dersleri verdi. Bugüne dek özgün eserleri ve çevirilerinden oluşan yirmiden fazla kitabı yayımlandı.

Carson daha önce Lannan Edebiyat Ödülü, T.S. Eliot Ödülü, Asturias Prensesi Ödülü ve PEN/Nabokov Ödülü gibi ödüller kazanmış; 2005 yılında ise Kanada edebiyatına katkılarından dolayı Kanada Nişanı ile taltif edilmişti.

Akademinin açıklaması ve jürinin gerekçeleri, bu yılın edebiyat ödülünü klasikle çağdaşın, şiirle denemenin sınırlarını taşımayı başaran bir yazara verdiğini ortaya koydu.

2026 Nobel Edebiyat Ödülü’ne Kanadalı yazar Anne Carson layık görüldü.