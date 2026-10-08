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Tek oyuncunun on yüzü: Cambazın Cenazesi ile yeni sezona merhaba

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 16 Ekim'de Sertaç Aydın’ın on farklı karakteri tek başına canlandırdığı 'Cambazın Cenazesi' ile yeni sezona başlıyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tek oyuncunun on yüzü: Cambazın Cenazesi ile yeni sezona merhaba

'Cambazın Cenazesi' ile yeni sezon açılıyor:

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 16 Ekim Cuma günü saat 20.30'da sahnede perdeyi 'Cambazın Cenazesi' ile açıyor. Oyunda, Sertaç Aydın tek başına on farklı karakteri canlandırarak seyirciyle buluşacak.

Sertaç Aydın’ın tek kişilik performansı ve ödül adaylığı:

Geçtiğimiz sezon sahnelenen temsildeki performansıyla Sertaç Aydın, Ege Tiyatrolar Birliği 7. Özdemir Nutku Tiyatro Ödüllerinde 'Yılın Genç Kuşak Erkek Oyuncusu' kategorisinde aday gösterildi. Oyuncunun çok rollü yorumu açılış gecesinin öne çıkan unsuru olacak.

Bodrum Şehir Tiyatrosu'nun programı ve bilet bilgileri:

Kuruluşunun 10. yılına yaklaşan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda kadrosuna katılan oyuncular ve hazırlanmakta olan projelerle çalışmalarını sürdürüyor. Repertuvardaki oyunlar devam ederken sahne ortak yapımlara ve farklı toplulukların özel gösterilerine de ev sahipliği yapacak.

Biletler Biletinial.com ile tiyatro gişesinden temin edilebilir.

BODRUM ŞEHİR TİYATROSU YENİ SEZONU “CAMBAZIN CENAZESİ” İLE AÇIYOR

BODRUM ŞEHİR TİYATROSU YENİ SEZONU “CAMBAZIN CENAZESİ” İLE AÇIYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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