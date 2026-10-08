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Balıkesir'de 10.10 coşkusu birleşiyor

Balıkesir'de 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü ikinci kez festival şeklinde kutlanacak; şehir dışından ücretsiz otobüsler ve konser programı olacak.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Balıkesir'de 10.10 coşkusu birleşiyor

festival havasında ikinci buluşma:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü'nü bu yıl da birlik ve dayanışma temasıyla kutlamaya hazırlanıyor. Başkan Ahmet Akın talimatıyla iki yıldır festival formatında sürdürülen etkinlikler, "10’un gibisi yok" sloganıyla yeniden memleket özlemini dindirecek bir program sunuyor. Organizasyon, kent kimliğini öne çıkaran kültürel etkinlikler, halk oyunları ve Balıkesirli sanatçıların konserleriyle iki gün boyunca sürmesi planlanıyor.

10 Ekim programı:

Etkinlikler 10 Ekim Cumartesi saat 18.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Bando Topluluğu eşliğindeki dev kortej ile başlayacak kortej sonrasında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirilecek. Meydandaki program akışı; halk oyunları gösterileri ile devam edecek ve akşam konserleri sırasıyla 19.30’da Sabahattin Gülümser ile 20.30’da İsmail Özkan ile sürdürülecek.

11 Ekim etkinlikleri:

Programın ikinci günü 11 Ekim Pazar Cumhuriyet Meydanı'nda çocuk ve aile odaklı etkinliklerle devam edecek. Çocuklar için 15.00’te Masal gösterimi, akşamüstü 19.00’da Bando Gösterisi yer alacak. Akşam konserleri kapsamında 19.30’da Ali Çakar ve 20.30’da Ceyhun Damla sahnede olacak. Aynı zamanda kentte yöresel lezzetlerin sunulacağı stantlar ve halk oyunları gösterileri programı renklendirecek.

erişim ve ulaşım bilgileri:

Balıkesir dışındaki hemşehrilerin katılımını kolaylaştırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Bursa, Manisa ve İzmir olmak üzere çeşitli noktalardan toplam beş ayrı noktadan ücretsiz otobüs kaldıracak. Ayrıca Balıkesir'in tüm ilçe ve mahallelerinden etkinliklere katılacak vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacak. Etkinliklere katılmak veya ulaşım detayları hakkında bilgi almak isteyenler 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi'ni arayabilir.

Başkan Ahmet Akın, memleket hasreti çeken Balıkesirlileri 10.10'da kente davet ederek, ‘‘10.10 Dünya Balıkesirliler Günü’nde büyük Balıkesir ailemizle bir araya geliyoruz’’ sözleriyle birlik çağrısı yaptı. Etkinlikler, Kuvayımilliye şehrinde dayanışma ve kültürel aidiyet duygusunu güçlendirmeyi hedefliyor.

10.10 DÜNYA BALIKESİR GÜNÜ BU YIL DA COŞKUYLA KUTLANACAK

10.10 DÜNYA BALIKESİR GÜNÜ BU YIL DA COŞKUYLA KUTLANACAK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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