Anne sağlığı odağında aile hekimlerine güncel gebelik eğitimi

Eğitimin amacı ve kapsamı:

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan aile sağlığı çalışanlarına yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim, Sağlık Bakanlığının 'Koruyan Sağlık' ve 'Geliştiren Sağlık' yaklaşımları çerçevesinde gerçekleştirildi. Aile Hekimi Uzmanı Dr. Betül Yılmaz tarafından verilen programın amacı, sağlık personelinin mesleki gelişimini desteklemek ve klinik uygulamalarda standardizasyon sağlamaktır.

Ele alınan konular:

Eğitimde özellikle gebelik ve tiroit hastalıklarının yönetimi, gebelik takibi ile riskli gebeliklerde izlenecek yollar ele alındı. Sunumlarda, gebelikte ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda hastaların ileri inceleme için yönlendirilmesine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Klinik uygulamalara yansımalar:

Program katılımcıların takip ve değerlendirme süreçlerinde güncel yaklaşımları uygulamalarına, riskli olgularda erken tanı ve uygun yönlendirme yapılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Eğitim, yerel sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

BAYBURT’TA SAĞLIK PERSONELİNE GEBELİK VE ANNE SAĞLIĞI EĞİTİMİ