Koruyucu ailelikte güvenli bağlanma ve iletişim vurgusu Bayburt'ta

Bayburt'ta koruyucu aile 1. kademe eğitimi

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Koruyucu Aile 1. Kademe Eğitimi, koruyucu ailelerin çocukların ihtiyaçlarını doğru anlaması ve sağlıklı ilişkiler kurması amacıyla gerçekleştirildi. Eğitimde ailelere çocuklarla iletişim kurma, güven ilişkisi oluşturma ve aile ortamına uyum süreçlerini destekleme konularında bilgi aktarıldı.

Eğitimde öne çıkan konular:

Programda çocukların gelişimsel, duygusal ve sosyal gereksinimleri detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılara duygusal düzenleme, yaşa uygun beklentiler ve empatik iletişim teknikleri gibi yaklaşımlar anlatıldı. Ayrıca koruyucu ailelik sürecinde karşılaşılabilecek güçlükler ve bu durumlara yönelik yönlendirmeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Koruyucu aile hizmetinin önemi:

Koruyucu aile hizmeti, çocukların güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümelerini sağlayarak gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü eğitimler, ailelerin hem bilgi düzeyini hem de uygulama becerilerini güçlendirerek çocukların aileye uyum süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

BAYBURT’TA KORUYUCU AİLELERE YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENDİ