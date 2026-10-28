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Köy öğrencilerine erken yaşta ağız bakım alışkanlığı kazandırma seferberliği

Adıyaman Kâhta'da ADSM ekipleri, Dt. Emrah Dikmen öncülüğünde köy okullarında öğrencilere doğru diş fırçalama, ağız hijyeni ve korunma yöntemleri öğretiliyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 08:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

Köy öğrencilerine erken yaşta ağız bakım alışkanlığı kazandırma seferberliği

Kâhta'da eğitimler başladı:

Adıyaman’ın Kâhta ilçesinde Kâhta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) tarafından köy okullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimleri başlatıldı. Çalışmalar, ADSM Başhekimi Dt. Emrah Dikmen öncülüğünde yürütülen sağlık ekipleri tarafından sahada uygulanıyor.

Eğitimin içeriği ve yöntemleri:

Eğitimlerde öğrencilere doğru diş fırçalama teknikleri, ağız hijyeninin önemi, diş çürüklerinin oluşum nedenleri ve çürüklerden korunma yöntemleri anlatılıyor. Uygulamalı maket gösterimleriyle pratik yapma imkânı sunulan derslerde, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının ağız ve diş sağlığına etkisi de detaylı şekilde ele alınıyor.

Program, çocuklara erken yaşta doğru ağız bakımı alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor ve eğitimler sırasında öğrencilerin soruları yanıtlanarak bireysel alışkanlıklara yönelik yönlendirmeler yapılıyor.

Dağıtılan materyaller ve hedeflenen hizmetler:

Eğitimlerin ardından öğrencilere diş karnesi verildi ve her çocuğa diş fırçası ve diş macunu hediye edildi. Bu uygulama, hem eğitimin kalıcılığını arttırmayı hem de koruyucu sağlık hizmetlerini doğrudan ailelere ve öğrencilere ulaştırmayı amaçlıyor.

ADSM yetkilileri, yapılan saha ziyaretlerinin belirlenen program doğrultusunda ilçeye bağlı diğer köy okullarında da sürdürüleceğini bildirdi. Çalışmanın sürekliliği sayesinde kırsal bölgelerde ağız ve diş sağlığı bilincinin artması hedefleniyor.

Başhekim Dt. Emrah Dikmen çalışmaların önemine ilişkin değerlendirmesinde, "Amacımız, çocuklarımıza doğru ağız ve diş bakımı alışkanlıkları kazandırmak ve koruyucu sağlık hizmetlerini köy okullarımızdaki öğrencilerimize de ulaştırmaktır" dedi.

KÂHTA’DA KÖY OKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ

KÂHTA’DA KÖY OKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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