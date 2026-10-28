Amanosların zirvesindeki dev al bayrak yenilendi

Amanosların zirvesinde bayrak yenileme çalışması

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesi'nde yer alan Amanosların zirvesindeki dev al bayrağı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazırlık kapsamında yürütüldü.

çalışmanın detayları:

Ekipler, zirvedeki bayrağın yüzey boyasını ve görünürlüğünü artırmak amacıyla kapsamlı bir bakım yaptı. Yapılan işlemlerde 1.500 metrekarelik dev al bayrağı için 1.250 kilogram boya kullanıldı. Uygulama, bayrağın renk ve dokusunun yenilenmesini sağladı.

amaç ve mesajı:

HBB yetkilileri, çalışmanın Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu kent genelinde güçlü biçimde yansıtmak için yapıldığını belirtti. Yapılan açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü anısına gerçekleştirilen yenilemenin, Türk bayrağının milletin bağımsızlığı ile millî birlik ve beraberliğinin simgesi olduğuna dikkat çekildi.

Proje, Amanoslar zirvesindeki bayrağın güncel ve görünür kalmasını sağlayarak hem bölge hem de kent genelinde 29 Ekim etkinliklerine görsel bir katkı sunuyor.

KIRIKHAN İLÇESİNDE AMANOSLARIN ZİRVESİNDE BULUNAN BİN 500 METREKARELİK DEV AL BAYRAK, BOYAMA ÇALIŞMASI YAPILARAK YENİLENDİ