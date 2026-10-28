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rutav gölünde sonbaharın renk şöleni yansıyor

Artvin Şavşat'taki Rutav Gölü, sonbaharın sarı, turuncu ve yeşil tonlarını sakin yüzeyinde yansıtıyor; bölge fotoğrafçı ve doğaseverlerin uğrak noktası oldu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:00

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EDİTÖR: Aslı Han

rutav gölünde sonbaharın renk şöleni yansıyor

doğanın paleti rutav gölünde:

Artvin’in Şavşat ilçesinde sonbahar, ağaçların sarı, turuncu ve yeşilin farklı tonlarına bürünmesiyle Rutav Gölü’nün yüzeyinde görsel bir şölen oluşturdu. İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki göl, Yukarıkoyunlu köyü yakınlarında yer alıyor ve çevresindeki zengin bitki örtüsüyle bölgenin dikkat çeken doğal alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Rüzgârın sakin olduğu sabah ve akşam saatlerinde ağaçların renkleri göl suyu üzerinde net yansımalar veriyor; bu durum manzarayı hem sakinleştirici hem de fotoğraf açısından zengin bir hale getiriyor. Sonbahara özgü ışık ve renk kontrastı, amatör ve profesyonel çekimlere uygun kareler sunuyor.

fotoğrafçılar ve ziyaretçi ilgisi:

Rutav Gölü çevresi, yerli ve yabancı fotoğraf gruplarının uğrak noktalarından biri oldu. Bölgeden fotoğraflar paylaşanların sayısı arttıkça gölün bilinirliği de yükseliyor; bu durum doğaseverlerin ilgisini canlı tutuyor. Artvin Şavşat’ta yaşayan fotoğrafçı Aylin Köroğlu, bölgenin tanıtımı için Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen gruplara rehberlik yaptıklarını belirtti.

Köroğlu, "Şavşat’ımız sonbaharda bize renk şöleni sunuyor. Bölgemiz bu konuda çok zengin olduğu için fotoğraf gruplarının, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tüm misafirlerimizi bu bölgeleri görmeye, ziyaret etmeye ve fotoğraflamaya bekliyoruz" diyerek ziyaret çağrısını tekrarladı.

korunan dokunun önemi:

Şavşat, doğal güzellikleri, ahşap mimarisi ve milli parklarıyla biliniyor; Rutav Gölü de bu zenginliğin parçası. Bölgede yürütülen koruma çalışmaları ve sürdürülebilir turizm uygulamaları, sonbahar görünümünün uzun vadede korunmasına katkı sağlıyor. Ziyaretçilerin doğal dokuyu gözeterek davranması, göl çevresindeki ekosistemin korunması açısından önem taşıyor.

Sonbaharın dingin atmosferi ve gölde oluşan yansımalar, doğa fotoğrafçılığı ve kısa doğa kaçamakları için ideal ortam yaratıyor. Rutav Gölü, bu yönleriyle Şavşat’ın sonbahar takviminde öne çıkan noktalardan biri olmaya devam ediyor.

Sonbaharın tüm renkleri bu gölde buluştu

Sonbaharın tüm renkleri bu gölde buluştu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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