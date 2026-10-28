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Bademin bereketi sahada: vali Karakaya Güroymak'ta çiftçilerle omuz omuza

Vali Ahmet Karakaya, Güroymak'ta üreticilerle Şirintepe Mahallesi'nde badem hasadına katıldı; tarımın çeşitlendirilmesi ve istihdama katkı vurgulandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:01

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EDİTÖR: Berk Doğan

Bademin bereketi sahada: vali Karakaya Güroymak'ta çiftçilerle omuz omuza

Badem hasadında buluşma:

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Güroymak ilçesinde düzenlenen badem hasadı programına katıldı. Etkinlik, Şirintepe Mahallesi'nde üretici Seyfetullah Haksever'in tarlasında gerçekleştirildi; Karakaya, üreticilerle tarlada bir araya gelerek hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

Tarım, çeşitlendirme ve istihdam:

Karakaya, tarım ve hayvancılığın stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek badem üretiminin tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda toprağın bereketini üretime, üretimi istihdama, istihdamı da milletin refahına dönüştürmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda alın teriyle toprağa hayat veren üreticimizin yüzyılı olacaktır. Badem hasadımızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum"

Kurumsal katılım ve yerel etkiler:

Hasat programına Güroymak Kaymakamı Onur Aykaç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, kurum amirleri ve üreticiler katıldı. Yetkililer, badem üretiminin bölgedeki ekonomik çeşitliliğe katkısına dikkat çekti.

Etkinlik, tarımsal üretimin sahada görünürlüğünü artırırken üreticilerle doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağladı. Yerel temsilciler, üretimin desteklenmesi ve istihdama dönüşmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

BİTLİS VALİSİ AHMET KARAKAYA, GÜROYMAK İLÇESİ DÜZENLENEN BADEM HASADI PROGRAMINA KATILDI.

BİTLİS VALİSİ AHMET KARAKAYA, GÜROYMAK İLÇESİ DÜZENLENEN BADEM HASADI PROGRAMINA KATILDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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