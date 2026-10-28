Dolar 49,8339 +0,10%
Euro 55,4043 +0,07%
Bist 11.129,34 -0,19%
Altın Gram 6.491,14 -0,57%
EUR/USD 1,1121 -0,09%
Brent Petrol 111,53 +1,94%
--°

Ulu camii Antakya'nın tarihine yeniden hayat veriyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 16. yüzyıla uzanan Antakya Ulu Camii'de süren restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını yerinde inceleyip süreci değerlendirdi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 08:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Ulu camii Antakya'nın tarihine yeniden hayat veriyor

Ulu camii Antakya'nın tarihine yeniden hayat veriyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremin yıktığı ve geçmişi 16. yüzyıla uzanan Antakya Ulu Camii'nde yürütülen restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaların kapsamı:

Masatlı, yetkililerden çalışmaların mevcut durumu ve uygulamalar hakkında bilgi aldı. İnceleme sırasında, yapının tarihî kimliğinin korunarak yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik süreci değerlendirdi.

Koruma ve ihya yaklaşımı:

Yetkililer, restorasyon sürecinde yapının özgün elemanlarının korunmasına öncelik verildiğini, rekonstrüksiyon uygulamalarının ise tarihî dokuyu tamamlayıcı ve uyumlu şekilde planlandığını aktardı. Masatlı, tarihî yapıların özgün mimari özellikleri gözetilerek ihya edilmesinin Antakya'nın tarihî dokusunun gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, ANTAKYA ULU CAMİİ’NDE SÜRDÜRÜLEN RESTORASYON VE REKONSTRÜKSİYON...

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, ANTAKYA ULU CAMİİ’NDE SÜRDÜRÜLEN RESTORASYON VE REKONSTRÜKSİYON ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kapalı girişimle felçten döndü: şah damarı stentle yeniden açıldı
images

Bel ağrısında ihmal etmeyin: 4-6 haftayı aşan şiddet kronik hasar riski taşır
images

Gelecek nesillere miras: Melikgazi'den cumhuriyete kararlı selam
images

Menopoz sonrası kemik sağlığını korumanın etkili yolları

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt'ta okullar oyunla buluştu: 'Maarifin Kalbinde Oyun' dört okulda

Turgutlu'nun TURBELDAK ekibi Spil'in tarihi patikalarında yürüdü

Muğla valisi Akbıyık'tan cumhuriyetin 103. yılına birlik ve sorumluluk vurgusu

Vali Abdullah Küçük Adıyaman'da yeni sağlık tesislerinin ilerlemesini yerinde denetledi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı