Ulu camii Antakya'nın tarihine yeniden hayat veriyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremin yıktığı ve geçmişi 16. yüzyıla uzanan Antakya Ulu Camii'nde yürütülen restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaların kapsamı:

Masatlı, yetkililerden çalışmaların mevcut durumu ve uygulamalar hakkında bilgi aldı. İnceleme sırasında, yapının tarihî kimliğinin korunarak yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik süreci değerlendirdi.

Koruma ve ihya yaklaşımı:

Yetkililer, restorasyon sürecinde yapının özgün elemanlarının korunmasına öncelik verildiğini, rekonstrüksiyon uygulamalarının ise tarihî dokuyu tamamlayıcı ve uyumlu şekilde planlandığını aktardı. Masatlı, tarihî yapıların özgün mimari özellikleri gözetilerek ihya edilmesinin Antakya'nın tarihî dokusunun gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, ANTAKYA ULU CAMİİ’NDE SÜRDÜRÜLEN RESTORASYON VE REKONSTRÜKSİYON ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ.