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Anne ve köyün uzun bekleyişi sona erdi: genç kız koruma altına alındı

İHA’nın gündeme taşıması sonrası Afyonkarahisar Bolvadin’de koruma altına alınan zihinsel engelli Emine Çiçeklioğlu’nun bakımı devlet gözetimine geçti.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Anne ve köyün uzun bekleyişi sona erdi: genç kız koruma altına alındı

Anne ve köyün uzun bekleyişi sona erdi: genç kız koruma altına alındı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde uzun süredir aile ve komşularını endişelendiren olayların ardından, doğuştan zihinsel engelli 25 yaşındaki Emine Çiçeklioğlu yetkililerce koruma altına alındı ve bakım evine yerleştirildi. İhlas Haber Ajansı’nın gündeme taşıdığı durum sonrası yapılan sağlık kontrollerinin ardından genç kızın devlet gözetimine verildiği bildirildi.

İHA haberi ve yetkili müdahalesi:

İHA’nın 4 Ağustos 2026 tarihli haberiyle gündeme gelen olayda, Emine Çiçeklioğlu’nun sergilediği şiddet davranışları ve zaman zaman yola yatması gibi eylemler köy halkı ile okul öğrencileri için risk oluşturuyordu. Haberin duyulmasının ardından ilgili birimler harekete geçti; genç kızın sağlık kontrolleri yapıldı ve devlet korumasına alınması kararı ile bakım evi süreci başlatıldı.

Aile ve köydeki rahatlama:

Uzun süre yaşadığı korku ve çaresizlikten sonra büyük rahatlama yaşayan anne Keziban Çiçeklioğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Siz geldiniz, haber yaptınız ve ben dayak yemekten kurtuldum. Teşekkür ederim. Devletimizden de Allah razı olsun, bize yardımcı oldu" dedi. Dayı Yaşar Murat Çelik de devlet yetkililerine teşekkür ederek, "Yeğenim Emine Çiçeklioğlu’nu devletimiz aldı, yurda götürdü. Biz de kurtulduk, köy de kurtuldu; hele hele annesi kurtuldu" ifadelerini kullandı ve okulların açıldığı dönemde müdahalenin zamanlamasının önemine vurgu yaptı.

Genç kızın bakım evine yerleştirilmesiyle hem Emine Çiçeklioğlu için gerekli bakım ve tedavi sürecinin güvence altına alındığı hem de Derekarabağ köyü sakinleri ile yakınlarının uzun süredir taşıdığı endişenin azaldığı belirtildi. Yetkililer ve aile, sürecin takip edileceğini ve ihtiyaç halinde destek sağlanacağını aktardı.

KIZININ BAKIM EVİNE YERLEŞTİRİLMESİNİN ARDINDAN BÜYÜK BİR RAHATLAMA YAŞAYAN ANNE KEZİBAN...

KIZININ BAKIM EVİNE YERLEŞTİRİLMESİNİN ARDINDAN BÜYÜK BİR RAHATLAMA YAŞAYAN ANNE KEZİBAN ÇİÇEKLİOĞLU, YAŞADIKLARINI İHA MUHABİRİNE ANLATTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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