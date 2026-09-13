Hendek'ten devasa vinçlere: Hamide Kara'nın azimle yükselişi

Hendek'ten vinç kabinine uzanan yol

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki, 2 çocuk annesi Hamide Kara, forklift operatörlüğü başvurularına olumsuz yanıtlar alınca hayat rotasını değiştirdi. Ağabeyinin çalıştığı hurdacılık sektöründe başlayan işi, zamanla dev vinçlerin kumandasına geçecek bir sürece dönüştü. İlk dönemlerde elleriyle topladığı hurdaları, 2024 yılında aldığı operatörlük ehliyetiyle artık daha büyük makinelerle taşıyor.

mesleğe giriş ve karşılaştığı önyargılar:

Kara, mesleğe girişine ilişkin olarak şunları aktarıyor: "3 seneye yakındır bu işi yapıyorum, daha öncesinde forklift operatörüydüm. Kadın olduğum için kabul etmedi firmalar. Çok da iş aradım. Bana neden bu işi tercih ettin diyorlar, aslında iş bulamadığım için hayat beni buraya sürükledi." Çocukluğundan itibaren babasının yanında başlayan çalışma hayatı ve aile içindeki makinelere olan ilgi, onun bu alana adaptasyonunu kolaylaştırdı.

Hurdacılık sektöründeki patronların güveniyle işe alınan Kara, zaman içinde hem saha deneyimi kazandı hem de operatörlük sınavını geçerek makine kullanımını profesyonelleştirdi. Kendisinin belirttiği gibi yetenek de işin önemli bir parçası.

çalışma temposu, makineler ve saha zorlukları:

Hamide Kara, çalışma temposunu ve kaldığı koşulları şöyle anlatıyor: "Haftanın 5 yada 6 günü çalışıyoruz. Mesailerde oluyor. Maaşımdan da memnunum, operatör maaşı alıyoruz. Makineden makineye değişiyor maaşımız." Kullandığı ekipmanlar arasında ahtapot vinç ve mobil platform vinci bulunuyor; platformlu vinçte insan yüksekliğinin yarattığı ek bir risk olduğunu söylüyor.

Sosyal çevreden ve iş arkadaşlarından bazen olumsuz tepkiler geldiğini de anlatan Kara, "Sosyal medyada çok tepki verenler oldu, özellikle erkekler 'bari bu işe el atmayın' gibi şeyler söylediler. Bence bu işin kadını erkeği yok, biraz da yetenek meselesi" diyerek mesleğin cinsiyetle sınırlandırılmaması gerektiğini vurguluyor. Ona göre firmalar kadınları işe almalı; çünkü tecrübe edinmek için çalışmaya fırsat verilmeli. "Bazı firmalar tecrübeli eleman arıyor, çalışmadıkça tecrübe edinilmiyor. Benim patronlarım beni direkt aldılar, ben çok şanslıydım."

Kara saha şartlarının zorluklarına da değiniyor: "Yarın nereye gideceğimi nerede çalışacağımı bilmiyorum. Öyle bir yere gidiyorum ki tamamen erkekler çalışıyor. İş Güvenlik Uzmanı bile kadın olmuyor. Lavabo ihtiyacınızı gideremediğiniz yerler oluyor." Çalışma arkadaşlarının zaman zaman olumsuz tepkileriyle karşılaştığını, ancak daha sonra aynı kişilerin memnun kaldığını da anlatıyor: "Geçtiğimiz günlerde öyle bir tepki aldım ki çok üzüldüm. Çalışacağımız işçi arkadaşımız bana 'bula bula seni mi buldurlar, başka operatör yok muydu' dedi. İki seneden fazladır bu işi yaptığımı belirttim. '2 senelik operatör mü olur' dedi. Ancak ilk gördüklerinde sepete çıkmaya korkup, sonradan 'abla iyi ki sen geldin' diyenler de oluyor."

Hamide Kara, yaşadığı zorluklara rağmen mesleğini severek yapmaya devam ediyor ve firmalardan kadınların sektöre kazandırılması konusunda daha fazla destek bekliyor. Kendisini tercih eden patronları ve işten memnun kalan bazı çalışma arkadaşlarının güveni, onun sektörde kalmasının en büyük gerekçeleri arasında yer alıyor.

SAKARYA'NIN HENDEK İLÇESİNDE YAŞAYAN 38 YAŞINDAKİ 2 ÇOCUK ANNESİ HAMİDE KARA, FORKLİFT OPERATÖRLÜĞÜ BAŞVURULARINDAN OLUMSUZ YANITLAR ALINCA YÖNELDİĞİ HURDACILIK SEKTÖRÜNDE DEVASA VİNÇLERİN OPERATÖRÜ OLDU.