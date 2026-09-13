Elazığ uygulamasında ters yön ihlali: sürücüye 10 bin lira idari ceza

Elazığ'ta trafik denetiminde ters yön ihlali

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sürdürdükleri denetimler sırasında Yakup Şevki Caddesi'nde bir aracın ters yöne girdiğini tespit etti. Polislerin gözü önünde gerçekleşen ihlal, ekiplerin müdahalesiyle durduruldu.

Olayın gelişimi:

Uygulama noktasında ilerleyen araç, trafik akışına aykırı şekilde ters yöne girerek yoluna devam etti. Ekipler aracı durdurarak sürücüyü durdurdu, olayla ilgili gerekli tutanak ve belge düzenlendi. Müdahale anında herhangi bir yaralanma veya kaza bildirilmedi.

Denetim ve yaptırım detayları:

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetim ve uygulamalarını sıkı şekilde sürdüreceklerini vurguladı. Tespit edilen ihlal sonucunda sürücüye ilişkin idari işlem başlatıldı ve 10 bin lira tutarında idari para cezası uygulandı. Olay, trafik kurallarına uyulmasının ve denetimlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

POLİS EKİPLERİNİN UYGULAMA YAPTIĞI SIRADA BİR OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, DENETİM NOKTASINDA TERS YÖNE GİRDİ. POLİSLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE GERÇEKLEŞEN İHLAL SONRASI SÜRÜCÜYE 10 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.