Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Sabaha kadar savaştılar: Arzu Bozkurt evini ve hayvanlarını kurtardı

Adana Kozan'daki orman yangınında evini ve hayvanlarını koruyan Arzu Bozkurt, şebeke suyuyla sabaha kadar mücadele edip komşulara da yardım etti.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sabaha kadar savaştılar: Arzu Bozkurt evini ve hayvanlarını kurtardı

yangının vurduğu gece:

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi Kurtçalar mevkiinde çıkan orman yangını, kısa sürede çevre mahallelere yayıldı. Yangın daha sonra Aladağ ve İmamoğlu ilçelerine de sıçradı; ormanlık alan içindeki birçok ev zarar gördü. Orman bölge müdürlüğü ekipleri hem havadan hem karadan müdahale ederek yangını, üçüncü günde büyük ölçüde kontrol altına aldı.

mahalle sakinlerinin anlattıkları:

Yangının başladığı gece evini ve hayvanlarını korumaya çalışanlardan biri olan Arzu Bozkurt, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Evlerimizi ve hayvanlarımızı kurtarmak için sabaha kadar mücadele ettik." Bozkurt, yangını gece fark ettiklerini, duyduğu ses üzerine dışarı çıktığında komşusunun evinin yandığını gördüğünü söyledi. Eşiyle birlikte ilk müdahaleyi yaptıklarını; kayınvalidesi ve kayınpederinin ise jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye götürüldüğünü aktardı.

Bozkurt, evinin çevresini şebeke suyuyla sulayarak alevlerin binaya ulaşmasını engellemeye çalıştıklarını belirtti: "Yangın çizgi halinde sardı, aşağıya doğru ilerliyordu. Biz de eşimle birlikte evimizin etrafını suladık." Bu yöntemle bazı yapıların alevlere teslim olmasının önüne geçildiğini ifade etti.

hayvanların ve komşuların kurtarılması:

Gece boyunca hem evlerini hem de hayvanları korumaya çalışan Bozkurt, "İneği ve buzağıyı çözdüm, kurtardım. Koyunları da diğer tarafa kaçırdım. O gece hem evimizi hem de hayvanlarımızı korumaya çalıştık" dedi. Sabaha karşı yangının çevredeki evlere sıçradığını gören aileler yeniden bölgeye giderek söndürme çalışmalarına destek verdi.

Bozkurt, komşuların evlerine yangının sıçradığını ve bazı yapıların yandığını bildirerek, yardım için koştuklarını anlattı: "Oraya vardık, söndürmeye yardım ettik. Böyle geceyi geçirdik, evimizi koruduk." Sözlerini "Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın" diyerek sonlandırdı.

Yangının oluşturduğu hasar mahalle sakinlerinin anlatımıyla gündemde kalırken, yetkililerin müdahalesi ve vatandaşların çabası olası daha büyük kayıpların önüne geçti. Bölge halkı, hasarın tespiti ve yaraların sarılması için yetkililerle iş birliği içinde olduklarını belirtiyor.

ARZU BOZKURT, ŞEBEKE SUYU İLE EVİNİ YANMAKTAN KURTARDI.

ARZU BOZKURT, ŞEBEKE SUYU İLE EVİNİ YANMAKTAN KURTARDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Köy okuluna dönüş: 40 yıl sonra öğrencileriyle buluşan öğretmen
images

Bir köyün hatıraları: 40 yıl sonra öğretmeniyle yeniden kucaklaşma
images

Hendek'ten devasa vinçlere: Hamide Kara'nın azimle yükselişi
images

silopi köylerinde halkın taleplerini dinleyen milletvekili

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tokayev, Trump’a resmi ziyaret çağrısını BRICS zirvesinde yineledi

Bayraktar: çatlak kanallar ve sulama randımanı tarımı tehdit ediyor

Gençler 20 yaşında kan bağışında öne çıktı, yaz dönemi beklenen düşüşü göstermedi

Ahilikten güç alan Malatya esnafı küllerinden yeniden doğacak

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı