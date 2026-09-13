Sabaha kadar savaştılar: Arzu Bozkurt evini ve hayvanlarını kurtardı

yangının vurduğu gece:

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi Kurtçalar mevkiinde çıkan orman yangını, kısa sürede çevre mahallelere yayıldı. Yangın daha sonra Aladağ ve İmamoğlu ilçelerine de sıçradı; ormanlık alan içindeki birçok ev zarar gördü. Orman bölge müdürlüğü ekipleri hem havadan hem karadan müdahale ederek yangını, üçüncü günde büyük ölçüde kontrol altına aldı.

mahalle sakinlerinin anlattıkları:

Yangının başladığı gece evini ve hayvanlarını korumaya çalışanlardan biri olan Arzu Bozkurt, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Evlerimizi ve hayvanlarımızı kurtarmak için sabaha kadar mücadele ettik." Bozkurt, yangını gece fark ettiklerini, duyduğu ses üzerine dışarı çıktığında komşusunun evinin yandığını gördüğünü söyledi. Eşiyle birlikte ilk müdahaleyi yaptıklarını; kayınvalidesi ve kayınpederinin ise jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye götürüldüğünü aktardı.

Bozkurt, evinin çevresini şebeke suyuyla sulayarak alevlerin binaya ulaşmasını engellemeye çalıştıklarını belirtti: "Yangın çizgi halinde sardı, aşağıya doğru ilerliyordu. Biz de eşimle birlikte evimizin etrafını suladık." Bu yöntemle bazı yapıların alevlere teslim olmasının önüne geçildiğini ifade etti.

hayvanların ve komşuların kurtarılması:

Gece boyunca hem evlerini hem de hayvanları korumaya çalışan Bozkurt, "İneği ve buzağıyı çözdüm, kurtardım. Koyunları da diğer tarafa kaçırdım. O gece hem evimizi hem de hayvanlarımızı korumaya çalıştık" dedi. Sabaha karşı yangının çevredeki evlere sıçradığını gören aileler yeniden bölgeye giderek söndürme çalışmalarına destek verdi.

Bozkurt, komşuların evlerine yangının sıçradığını ve bazı yapıların yandığını bildirerek, yardım için koştuklarını anlattı: "Oraya vardık, söndürmeye yardım ettik. Böyle geceyi geçirdik, evimizi koruduk." Sözlerini "Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın" diyerek sonlandırdı.

Yangının oluşturduğu hasar mahalle sakinlerinin anlatımıyla gündemde kalırken, yetkililerin müdahalesi ve vatandaşların çabası olası daha büyük kayıpların önüne geçti. Bölge halkı, hasarın tespiti ve yaraların sarılması için yetkililerle iş birliği içinde olduklarını belirtiyor.

ARZU BOZKURT, ŞEBEKE SUYU İLE EVİNİ YANMAKTAN KURTARDI.