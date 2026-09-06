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Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı

Serhat Kılıç için İstanbul'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yarın saat 12.00'de anma töreni düzenlenecek; cenaze Salı öğle namazı sonrası Ankara'da toprağa verilecek.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 14:11

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Melisa Soylu

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı

cenaze programı:

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç için menajeri Tolga Çinkitaş tarafından düzenlenen tören programı açıklandı. İstanbul'da yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 12.00'de bir anma töreni gerçekleştirilecek ve burada Kılıç'ın dostları ile sevenleri bir araya gelecek.

Çinkitaş, organizasyonla ilgili olarak tüm dostların davetli olduğunu belirtti ve bu kaybın çok ani olduğuna dikkat çekti. Sevenlerin yoğun ilgisi nedeniyle iletişimlerin sürdüğünü aktardı.

otopsi ve teslim işlemleri:

Serhat Kılıç, Kağıthane'deki evinde yaşamını yitirmiş; cenazesi ilk olarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze ailesine teslim edildi ve Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki gasilhaneye getirildi.

Törenin ardından cenazenin defin süreci de netleşti. Menajerin açıkladığına göre, cenaze Salı günü öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da defnedilecek.

Yakın çevresi ve sevenleri, açıklanan program doğrultusunda törenlere katılabilecek. Menajer Tolga Çinkitaş, hem ailesinin hem de sevenlerinin bu süreçte gösterdiği hassasiyete teşekkür etti.

SERHAT KILIÇ&#039;IN MENAJERİ TOLGA ÇİNKİTAŞ

SERHAT KILIÇ'IN MENAJERİ TOLGA ÇİNKİTAŞ

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

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